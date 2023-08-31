Başkan Şerifoğulları; “İhtiyaca yönelik birçok kıymetli esere imza attık”

İhtiyaca yönelik birçok kıymetli esere imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Şehrimiz için gerçekleştirdiğimiz yatırımların hepsinde mesai arkadaşlarımızın emek ve alın teri var” dedi.

İhtiyaca yönelik birçok kıymetli esere imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Şehrimiz için gerçekleştirdiğimiz yatırımların hepsinde mesai arkadaşlarımızın emek ve alın teri var” dedi.Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, belediyesi personelleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Şerifoğulları bu çerçevede, Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları ile kahvaltı programında buluştu. Birim müdürleri ve personellerin katıldığı buluşmada Başkan Şerifoğulları, Elazığ’a yaptıkları hizmetler nedeniyle çalışanlara teşekkür etti.Programın ardından açıklamada bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları; “Göreve geldiğimiz günden itibaren aziz şehrimiz Elazığ’ımızın gelişimine katkı sağlamak için sizlerle birlikte mesai mefhumu gözetmeden çalışıyor ve gayret ediyoruz. Bugüne kadar Allah’a hamdolsun ki çok güzel işler, çalışmalar ve yatırımlar yaptık. Meydanlar, yer altı otoparkları, kütüphaneler, sokak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirmeleri, hizmete açtığımız yeni yollar, fuar merkezi gibi altyapıdan üstyapıya, kültürden spora ve her ihtiyaca yönelik birçok kıymetli esere imza attık. Şehrimiz için gerçekleştirdiğimiz bu yatırımların hepsinde sizlerin emek ve alın teri var. Bizler bu işleri tek başımıza değil, siz personellerimizle birlikte el ele, omuz omuza vererek gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de yapılacak çok daha büyük işlerimiz var. Biz, güçlü ve büyük bir aileyiz. Rabbim, bu birlikteliğimizi artırsın. Aziz şehrimizi daha güzel yarınlara taşımak için hep birlikte çalışıp, gayret etmeye devam edeceğiz inşallah. Verdiğiniz emekler için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Rabbim, ayağınızı taşa değdirmesin” diye konuştu.