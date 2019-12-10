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Giriş Tarihi : 10-12-2019 13:27   Güncelleme : 10-12-2019 13:35

Başkan Şerifoğulları Gazi Caddesi'nde

Sürekli mahalle ziyaretleri yapan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları fırsat buldukça kent merkezinde de  hem vatandaşlarla hemde esnaflarla bir araya geliyor.

Başkan Şerifoğulları Gazi Caddesi'nde

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, her fırsatta olduğu gibi yine Gazi caddesinde vatandaşlarla bir araya gelip esnafları ziyaret etti.  

Son olarak kentin en işlek Gazi Caddesi'ne giden Başkan Şerifoğulları, burada esnafları ziyaret edip, vatandaşlarsa sohbet etti. Kış mevsiminin sembolü olan kestaneciden alış veriş de yapan Şerifoğulları, esnafların sorunlarıyla ilgili ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

Esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya geldiklerini anımsatan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları," Her alanda gelişmiş, alt yapı ve üst yapı sorunları çözülmüş daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak için yoğun çaba harcıyoruz. İnşallah şehrimiz yıllar sonra çok farklı bir noktada olacak. Göreve geldiğimiz günden itibaren vadettiğimiz projelerimizi hayata geçirmek için yoğun bir mesai harcıyoruz. Hamd olsun projelerimizde çok önemli mesafeler kat ettik. İnşallah projelerimizi hayata geçirdiğimizde, Elazığ'ımız, daha yaşanabilir bir şehir haline gelecek"dedi.

 Projeleri hayata geçirirken gönül belediyeciliğini de aksatmamaya çalıştıklarını aktaran Şerifoğulları," Esnaf ve vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerde vatandaş memnuniyetini yakalayamazsak o hizmetin bir anlam ifade etmeyeceğini biliyoruz. Bu sebeple hayata geçireceğimiz her projeyi, her hizmeti vatandaşlarımızla istişare ederek yapıyoruz. Vatandaşlarımız bizim en büyük paydaşlarımız. Bu şehirde yaşayan bireylerle bu şehri yönetmeye, şehrimizi onlarla birlikte geliştirmeye güzelleştirmeye devam edeceğiz"ifadelerini kullandı.

ETİKETLER: şahin şerifoğulları elazığ belediyesi
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