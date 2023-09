Başkan Şerifoğulları, “Büyüyen bir Elazığ inşa etmeyi sürdüreceğiz”

Elazığ’ın dört bir yanında, her mahallesinde ve sokağında alın terlerinin olduğunu belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Vatandaşlarımızın desteği ve bizlere olan inancıyla sorunlarını çözen, vizyon kazanan, değerleri ve güzellikleriyle büyüyen bir Elazığ inşa etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Elazığ’ın dört bir yanında, her mahallesinde ve sokağında alın terlerinin olduğunu belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Vatandaşlarımızın desteği ve bizlere olan inancıyla sorunlarını çözen, vizyon kazanan, değerleri ve güzellikleriyle büyüyen bir Elazığ inşa etmeyi sürdüreceğiz” dedi.Belediyecilik anlayışı hedefi doğrultusunda oluşturduğu 11 Ana Başlıkta 100 Proje’yi birer birer hizmete sunan ve Elazığ’ın gelecek vizyonunu belirlemeye devam eden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, esnaflarla ve vatandaşlarla buluşarak yapımı devam eden projeleri de yerinde inceledi. Esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Şerifoğulları, sorun ve talepleri de dinledi.Temaslarının ardından değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları; “Göreve geldiğimiz günden itibaren hizmetlerimizi adil bir anlayışla, şehrimizin her bir mahallesine eşit bir şekilde ulaştırmaya devam ediyoruz. Aziz şehrimizin dört bir yanında, her mahallesinde her sokağında alın terimiz ve emeğimiz var. Hizmetkarı olmaktan onur duyduğumuz hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltecek hizmetlerimizi; doğu, batı, kuzey, güney ayrımı yapmaksızın her bir köşesine ulaştırdık, ulaştırmaya da devam edeceğiz. Elazığ’a değer katan kıymetli yatırımlarımız, hemşehrilerimizin destekleriyle daha da anlamlı hale geliyor. Gönül belediyeciliği ilkesiyle çıktığımız bu kutlu yolda kıymetli hemşehrilerimizle sık sık bir araya geliyoruz ve gelmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın desteği ve bizlere olan inancıyla sorunlarını çözen, vizyon kazanan, değerleri ve güzellikleriyle büyüyen bir Elazığ inşa etmeyi sürdüreceğiz. Ziyaret ettiğimiz her yerde bizleri ilgiyle karşılayan hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.