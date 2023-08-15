Başkan Şerifoğulları, belediye çalışmalarını inceledi

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kent genelindeki 5 mahalleyi ziyaret ederek, belediye çalışmalarını yerinde inceledi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kent genelindeki 5 mahalleyi ziyaret ederek, belediye çalışmalarını yerinde inceledi.Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, ‘Gönül Belediyeciliği’ ilkesi doğrultusunda mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Başkan Şerifoğulları Abdullahpaşa, Sürsürü, Kızılay, Aksaray ve Karşıyaka mahallelerini ziyaret ederek, hem vatandaşlarla bir araya geldi hem de belediye çalışmalarını yerinde inceledi.Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Şerifoğulları, "Şehrimizin her mahallesine ayrım gözetmeden hizmet götürmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda insan merkezli çalışmalarımızla kıymetli hemşehrilerimizle istişare halinde olup, taleplerini dinlemeyi sürdürüyoruz. Biz, aziz şehrimizi hemşehrilerimizle birlikte inşa ve ihya ediyoruz. Vatandaşlarımızın görüş ve önerileriyle şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda bugünümüze, yarınlarımıza değer kazandırmak ve Elazığ’ımızı geleceğe taşımak adına var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.