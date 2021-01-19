Başkan Saraç’tan uyarı!

Karayolları Trafik Güvenliği Derneği Başkanı Halil Saraç, dün akşamdan itibaren Elazığ’ı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle araç kullanacak vatandaşlara uyarılarda bulunarak gerekmedikçe şahsi araçlarını kullanmaları onun yerine toplu taşıma araçlarını kullanılmasını istedi.

Karayolları Trafik Güvenliği Derneği Başkanı Halil Saraç; “Kışın karda, buzda, çamurda araç kullanmak birçok sorunları da beraberinde getiriyor. Dün akşamdan bu yana etkisini gösteren kar yağışı bunun bir örneğidir. Kış lastikleri olmadan yolan çıkan sürücülerin araçlılarının kayması, kuru zemindeymiş gibi araç kullanmaya çalışan sürücülerin ani ve sert frenlemesi, ani direksiyon manevraları birçok kazayı beraberinde getirdi. Sabah saatlerinde kar yağışının devam ettiği ve yerde karın ve buzun olduğunu bile bile birçok sürücü aracı kışa hazırlamadan yola çıktığını dernek yönetimi ve bizler olarak sahada gördük. Bu tip havalarda ve bu teyp zeminlerde sürücülerimizin kesinlikle araçları ile dışarı çıkmamaları, seyahat etmemeleri toplu taşıma veya ticari taksileri kullanmaları gerektiğini önemle arz ediyoruz. Araçları ile bir kazaya karıştığında hem aracının maddi olarak değeri düşecektir, hem de Allah korusun suçu günahı olmayan insanlara zarar vereceklerdir. Eğer zaruri çıkmaları gerekiyorsa mutlaka kar lastiği ve karın çok olduğu yerlerde zincir kullanarak seyahat etmelidirler”.

“TAKİP MESAFESİNE DİKKAT EDİN”

Başkan Saraç; Sürücülerimizin göz önünde bulundurması gereken bazı ipuçlarını paylaşmak istiyorum; “Sürücülerimiz mutlaka hızlarını düşük tutmaları gerekiyor, Lastiklerin kar lastiği olmasına dikkat etmeleri ve aşınıp aşınmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Aracı çalıştırır çalıştırmaz hareket etmeyin, en az 5 dakika motorun ısınmasını bekleyin, camda buğu varsa çözülmesini bekleyin, donmuş olan camla kesinlikle yola çıkmayın. Eğer camınız donmuş ise üzerine kaynamış sıcak su dökmeyin camı çatlatabilirsiniz, en kolay yöntem musluk suyu dökmektir. Buzu anında çözecektir. Aracın üzerindeki ve camdaki karı temizleyin. Eğer aracınız patinaj yapıyorsa kesinlikle buna devam ettirmeyin tekerlekleri döndürmek, aracın daha fazla kara batmasına neden olur. Birinci vitese takarak beşikleme sistemi ile patinajdan kurtulun. Takip mesafenizi iki katına çıkararak araç kullanın Çünkü frenleme mesafeleri karlı ve buzlu yollarda artar. Sert frene basışlardan kaçının ve ani direksiyon manevrası yapmayın. Araç kullanırken mutlaka dikkatinizi dağıtacak şeylerden uzak durun Radyo, teyp, telefon, navigasyon gibi elektronik aletlerden uzak durun. Konsantrasyonunuzu yola verip o şekilde araç kullanın” dedi.