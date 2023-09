Başkan Saraç; “Keban yolu tehlike saçıyor”

Karayolları Trafik Güvenliği Derneği Başkanı ve İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Halil Saraç, uyarılarda bulunarak ; “Keban yolunda hız denetimlerinin yetersiz olması nedeniyle araçların hız kurallarına uymadığı görülüyor ve bunun sonucunda kazalarda artış var” dedi.

“YETKİLİLER BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALMASI GEREKİYOR”

Başkan Halil Saraç; “Son zamanlarda Keban yolunda kafe, düğün salonu gibi işletmelerin çoğalması, Keban ilçemizde turizmin parlayarak vatandaşlarımızın akın etmesi, cip mesire alanına vatandaşlarımızın yoğun ilgisi, depremden sonra vatandaşlarımızın bağ bahçe olayına yoğun talebinden dolayı Keban Yolunda ciddi anlamda bir araç trafiği meydana geliyor. Dernek çalışanlarımızın yaptığı çalışmalar sonucunda Keban yolunda hız denetimlerinin yetersiz olması nedeniyle araçların hız kurallarına uymadığı görülmüştür. Birçok ölümlü trafik kazasının yaşandığı, maddi hasarlı trafik kazalarında büyük bir artışın olduğu Keban yoluna yetkililerin bir an önce önlem alması gerekiyor”.

“KEBAN YOLUNA ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ KURULMALI”

Keban yoluna Elektronik Denetleme Sisteminin bir an önce kurulmasını talep ettiklerini ifade eden “Karayolları Trafik Güvenliği Derneği Başkanı ve İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Halil Saraç; “Keban yolunda yaşanan trafik kazalarının hemen hemen aynısı daha önce vali konağının önünde, Diyarbakır yolunda, Bingöl yolunda da sıklıkla yaşanmakta idi. Vali konağı, Bingöl ve Diyarbakır yolunda Elektronik Denetleme Sisteminin kurulmasıyla trafik kazalarında azalmayı bir kenara bırakalım neredeyse artık trafik kazası yaşanmamaya başlandı. Keban yolunda bir çok sürücülerimizin hız yaptığı aşikar. Siz değerli basın mensuplarımızın aracılığı ile vatandaşlarımızdan aşırı hızdan uzak durmalarını, acele edip insanların hayatlarına mal olup, acı sonuçlarla karşı karşıya kalmamalarını rica ediyorum. Belki yaptığınız bir kural ihlali veya hızla birilerinin hayatında kötü sonuçlar doğurup, birilerini sakat bırakıp, onları yaşarken öldüreceksiniz. Gelin hep birlikte içimizdeki trafik canavarını durduralım, o bizi durdurmadan.

Yetkililerimizden vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğini sağlamak amacıyla Keban yoluna Elektronik Denetleme Sisteminin bir an önce kurulmasını talep ediyoruz. Radarla hız denetimlerinin artırılması ve trafik denetlemelerinin Keban yolunda sıklıkla yapılmasını rica ediyoruz. Sağlıklı ve güvenli bir toplum için, trafik kurallarına uyalım, Geleceğimiz olan çocuklarımıza, evlatlarımıza nesillerimize örnek olunmalı” ifadelerine yer verdi.