Başkan Sadıkoğlu: "Hal binasının tadilatı hızlıca yapılmalı"

Malatya Sebze Meyve Hali’ni ziyaret eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Esnafımız hasar alan hal binasında ticaretini sürdürmek için mücadele ediyor. Esnafımızın ve vatandaşımızın can sağlığı için tehlike arz eden hasarlar bir an önce tadilat edilmeli” dedi.Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Sebze Meyve Hali’ni ziyaret ederek, sebze ve meyve komisyoncularıyla görüştü.Ziyaretinden dolayı Başkan Sadıkoğlu’na teşekkür eden hal esnafı sorunlarını anlattı. En önemli sorunlarının hal binasında oluşan deprem hasarları olduğunu belirten esnaf, yetkililerin hiçbir sorumluluk almadıklarını ve yalnız bırakıldıklarını söyledi.“Tadilat bir an önce başlamalı”Sebze meyve halinin Malatya’da önemli bir ticaret merkezi olduğunu kaydeden Başkan Sadıkoğlu, “Yönetim kurulu ve meclis üyelerimizle hal esnafımızı ziyarete geldik. Hal binasının deprem sonrası aldığı hasarı görüp, esnafımızı da dinleyince açıkçası üzüldük. Hal binası 6 Şubat depremlerinde ciddi manada hasar almış. Özellikle ofis olarak kullanılan asma katlar darmadağın. Esnafımız, tehlike arz eden bu ortamda ticaretini sürdürmeye çalışıyor. Deprem sonrası iş hacimleri yüzde 50’nin altına düşen esnafımızın tadilat maliyetini kaldıracak durumda değil. İlgili ve yetkili kurumlara müracaat eden esnafımız olumsuz yanıtlar aldığını söyledi. Resmi kurumlar tarafından hasar tespiti dahi yapılmayan hal binasının bir an önce tadilat edilmesi gerekiyor. Buradan ilgililere sesleniyoruz, hal binası esnafımıza sahip çıkın ve tadilatları başlatın” dedi." Dünyanın yardım eli uzattığı esnafın kirasına zam"Hal binasında yüzde 125 oranında yapılan kira zammına tepki gösteren Başkan Sadıkoğlu, “Hal esnafımız kira bedellerinin deprem sonrası arttırıldığını da dile getirdi. Dünyanın her yerinden yardım elinin uzatıldığı bir şehirde ticareti yerle bir olmuş esnafın işyerlerine zam yapılmasını, üstelik yüzde 125 oranında zam yapılmasını kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Deprem sonrası ayakta kalmaya çalışan, ticari varlığını sürdürmek için mücadele eden hal esnafımıza kira bedelleri konusunda yardımcı olunmalı. Yeniden değerlendirilip, gerekirse indirim yapılmalı. Artan kira bedelleri doğrudan ürünlerin fiyatlarına yansıyor, bu da domino etkisiyle vatandaşının alım gücünü olumsuz etkiliyor. Hal esnafımızın sorunlarının takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.“Temizlik ve güvenlik tedbirleri artırılmalı”Başkan Sadıkoğlu, “Hal esnafımızın bizlere ilettiği başka sorunları da var. Hal binasının çevresinde bulunan ana arterlerde devam eden alt ve üst yapım çalışmaları hızlıca tamamlanmalı. Şehrin giriş ve çıkışı ile farklı bölgelere hal binasının konumunu belirten yön levhaları konulmalı. Kış aylarında büyük mağduriyetler oluşturan hal binasının orta kısmının çatısının kapatılması sorunu da yıllardır çözülmeyi bekliyor. Temizlik ve güvenlik konusunda da tedbirler artırılmalı” diye konuştu.Başkan Sadıkoğlu’nun ziyaretine MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yıldırım, Meclis Üyeleri Burhan Lüleci, Murat Güllü, Erol Ergül, İbrahim Arduç, Meslek Komitesi Başkanı Erdal Karakuş, önceki dönem meclis üyeleri Sıddık Özdemir ve Selami Özen ile Malatya Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarları Derneği Başkanı Celal Akbay eşlik etti.