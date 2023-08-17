Başkan Sadıkoğlu: "Faizsiz kredi ve hibe desteği bekliyoruz"

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya’daki deprem hasarının görünenden daha fazla olduğunu belirterek, finans desteğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya’daki deprem hasarının görünenden daha fazla olduğunu belirterek, finans desteğine ihtiyaç olduğunu söyledi.TOBB Türkiye Ekonomi Şurası, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katılımıyla Ankara’da düzenlendi.Ekonomi Şurasında söz alarak konuşma yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya’da depremle oluşan hasar hakkında bilgi vererek Malatya TSO üyelerinin sorun ve taleplerini paylaştı.Depremden büyük yara alan işletmelerin yeniden varlıklarını sürdürebilmeleri için en önemli ihtiyacın finans olduğunun altını çizen Sadıkoğlu, kamu ve özel bankalardaki KOBİ kredilerinde muslukların açılmasını isteyerek, tüm sermayesini kaybeden firmalara hibe destekleri sunulmasını talep etti.KOSGEB tarafından verilen Deprem Kredisinden şartsız koşulsuz tüm şirketlerin faydalanmasını talep eden Başkan Sadıkoğlu, Vergi ve SGK borçlarının taksitlendirilmesinde şirketlerin önüne çıkan teminat şartının kaldırılmasını istedi.Başka şehirlere giden personellerin geri dönmelerini sağlamak için deprem bölgesinin maaş açısından cazip hale getirilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Sadıkoğlu, asgari ücretten alınan SGK işçi ve işveren payının devlete değil de direkt olarak işçiye ödenmesini teklif etti. Deprem bölgesinde asgari ücretin personele brütten ödenmesinin üretimde devamlılığın sağlanması adına önemli bir adım olacağını söyledi.Depremlerden en çok etkilenen Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman illerinin Özel Teşvik Bölgesi ilan edilmesini talep eden Başkan Sadıkoğlu, “Dört ilimiz için en az 5 yıl yatırım ortamı, kredilendirme, vergi, SGK ile imar ve kentsel dönüşüm mevzuatı yönünden kapsayıcı destekler sağlanmalıdır. Reel hasarı yok sayan, masa başında alınan kararlar deprem bölgesindeki sorunları çözmeye yeterli olmuyor. Özel teşvik paketi ile şehirlerimizi ayağa kaldırmak daha da hızlanacaktır” dedi.Yerinde dönüşüm için açıklanan destek paketinin mevcut maliyetler göz önüne alındığında yetersiz kalacağını belirten Başkan Sadıkoğlu, Hibe ve kredi miktarlarının reel rakamlara göre yeniden belirlenmesini istedi.