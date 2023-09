Başkan Sadıkoğlu: "Çarşının inşası bir an önce başlamalı"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya’da çarşı inşaatının biran önce başlaması gerektiğini söyledi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya’da çarşı inşaatının biran önce başlaması gerektiğini söyledi.Kışla Caddesi’ni gezerek burada esnafların taleplerini dinleyen MTSO Başkanı Sadıkoğlu, çarşı merkezi inşasının bir an önce başlaması gerektiğini belirterek, “6 Şubat depremlerinden en büyük hasarı şehir merkezi dediğimiz çarşımız aldı. Bakanlığın açıkladığı rakamlara göre şehrimizde yıkılan ve ağır hasarlı işyeri sayısı 27 bin 500. Bu firmaların sadece yüzde 15’i geçici konteyner işyerlerinde faaliyetlerine devam edebiliyor. Geri kalan firmalarımız depremin ekonomik enkazından hala çıkamadı. Ticari hayatın yeniden canlanması ve sürdürülebilir olması için çarşı merkezi projesinin bir an önce başlaması gerekiyor" dedi.Depremin üzerinden 230 gün geçtiğini de belirten Sadıkoğlu, "Esnaf para kazanamıyor, vatandaş şehri terk ediyor. Göçü tersine çevirebilmek için umutların yeşermesi lazım. Deprem konutlarının birkaç ay içinde teslim edileceği konuşuluyor, bu elbette güzel bir gelişme. Ancak çarşısı olmayan, ticareti durmuş bir şehirde göçü tersine çevirmek çok güç. Çarşının inşası bir an önce başlamalı ve işyerleri esnafımıza teslim edilmeli. Sürecin takipçisiyiz” diye konuştu.Başkan Sadıkoğlu’na esnaf ziyaretinde MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yıldırım, Meclis Başkan Vekilleri Ayhan Altunok ve Şemsettin Tüdün, Meclis Üyeleri Faruk Titiz, Abdullah Sürmeli ve Mehmet Can Kapusuz eşlik etti.