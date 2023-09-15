Başkan Sadıkoğlu: "Çarşıdaki ağır hasarlı binalar biran önce yıkılmalı"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Kışla ve İnönü Caddesindeki çarşı esnafını ziyaret etti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Kışla ve İnönü Caddesindeki çarşı esnafını ziyaret etti.Ziyarette esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Sadıkoğlu, “6 Şubat’ta yaşadığımız depremlerin üzerinden 220 gün geçti. Şehrimizde resmi rakamlara göre 36 bin 500 ağır hasarlı bina bulunuyor. Bu binaların şu ana kadar sadece 6 bin 500’ünün yıkıldığı söyleniyor. Bu hızla yıkımların ne kadar süreceği belirsiz. Kışla ve İnönü Caddesi’nde bulunan esnaflarımızı ziyaret ettik. Esnafımız çarşı içinde bulunan ağır hasarlı binaların hala yıkılmadığından şikâyetçi. Bu binalar hem esnafımızın hem de vatandaşımızın hayatını tehlikeye sokuyor. Ağır hasarlı binalar yıkılmadığı için işyeri az hasarlı olan esnafımız da tadilat yapamıyor. Çarşının akıbeti belli değil, ortalık toz bulutu. Esnafımız bu ortamda nasıl varlığını sürdürüp ticaret yapsın? Uzayıp giden yıkımlar nedeniyle bazı esnaflar işyerlerini dahi açamaz hale geldi. Şehri ve ticareti yeniden ayağa kaldırmak istiyorsak yıkımların daha da hızlanması gerekiyor” dedi.