Başkan Sadıkoğlu: "Bu mücadeleci duruş ahilik kültürünün yansımasıdır"

Ahilik Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “6 Şubat’ta yaşadığımız depremler sonrası esnafımızın, tüccarımızın ve sanayicimizin mücadeleci duruşu ahilik kültürün bir yansımasıdır” dedi.

Ahilik Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “6 Şubat’ta yaşadığımız depremler sonrası esnafımızın, tüccarımızın ve sanayicimizin mücadeleci duruşu ahilik kültürün bir yansımasıdır” dedi.Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bu yıl 18-24 Eylül tarihleri arasında kutlanan "Ahilik Haftası" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Sadıkoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi, “Ahilik geleneğini yaşatmak, toplumun huzurunu esas alan bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla her yıl kutlanan Ahilik Haftasındayız. Odaların, borsaların ve meslek birliklerinin temelini oluşturan Ahilik teşkilatı tarihimizde görülen örnek kuruluşlardandır. Ahilik, sadece bizim insanımızın değil bütün dünya toplumlarının örnek alması gereken bir insanlık ve ahlak sistemidir. Bu kültürü tarihimizin derinliklerine hapsetmek değil, Ahilik sistemini anlamak, anlatmak ve hep beraber yaşamak tüm esnaf, sanatkâr ve iş insanlarımızın ortak amacı olmalıdır. Malatya’mızın Ahilik değerlerinden beslenen önemli şehirler arasında olduğunu biliyoruz. Özellikle 6 Şubat’ta yaşadığımız depremler sonrası esnafımızın, tüccarımızın ve sanayicimizin mücadeleci duruşu bu kültürün bir yansımasıdır. Deprem şehrimizde büyük yaralar açtı, bu yarayı ahilik kültürümüzün bizlere verdiği ahlak ve inançla saracağız. Depremde hayatını kaybeden tüm esnaf, sanatkâr ve iş insanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ahi Evran-ı Veli’yi anmak ve onun ilkelerini yaşatmak amacıyla tüm esnaf, tüccar ve sanayicimizin Ahilik haftasını kutluyor, tarihimizde de olduğu gibi birlik ve dayanışma içerisinde hareket etmenin devamını diliyorum”