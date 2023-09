Başkan Sadıkoğlu: "5 bin ton yaş kayısı ihracatı gerçekleştirdik"

Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin yaş kayısıya ilgisinin her geçen yıl arttığını belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Bu sezon Malatya’dan yaklaşık 5 bin ton yaş kayısı ihracatı gerçekleştirdik” dedi.

Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin yaş kayısıya ilgisinin her geçen yıl arttığını belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Bu sezon Malatya’dan yaklaşık 5 bin ton yaş kayısı ihracatı gerçekleştirdik” dedi.Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, beraberinde MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Çetin ile OSB’de ve Akçadağ’da bulunan yaş kayısı entegre tesislerini ziyaret etti.Yaş kayısının hasat, işleme ve ihracat süreçleri hakkında tesis yetkilerinden bilgiler alan Başkan Sadıkoğlu, Almanya başta olmak üzere 50 ülkeye yaş kayısı ihracatı yapıldığını söyledi.“Dalda kalma süresi ihracatta dezavantaj oluşturuyor"Malatya Kayısısının Türkiye’nin AB tescilli 13 ürününden birisi olduğuna vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, “Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85’inin karşılandığı Malatya’mızdan her yıl 115 ülkeye 80 bin ton civarında kuru kayısı ihracatı gerçekleştiriyoruz. Dünya ülkelerinin yaş kayısımıza olan ilgisi de her geçen yıl artıyor. Şehrimizin dört bir yanında bulunan bahçelerden toplanan yaş kayısılar, OSB’mizde ve Akçadağ ilçemizde bulunan entegre tesislerindeki işlemlerinin ardından paketlenerek soğuk hava depolarında belirli bir süre bekletildikten sonra başta Almanya olmak bir çok ülkeye ihraç ediliyor. Bu sezon Malatya’dan yaklaşık 5 bin ton yaş kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Aslında hedefimiz en az 20 bin ton ihraç etmek ama ürünümüz çok hassas. Kayısının dalda kalma süresi çok kısa olduğu için bu durum ihracatta dezavantaj oluşturuyor. Ayrıca kuru kayısı fiyatlarının yüksek olması da yaş kayısı ihracatını etkileyen önemli bir etken. Bu sezon ürün kalitesinde dolu ve çil gibi bazı olumsuzluklarla da karşılaştık. Firmalarımız ihraç edecek yaş kayısı alımında daralma yaşadı. O yüzden yaş kayısı ihracatımız düştü. Temennimiz kuru kayısı ihracatında hedeflediğimiz rakamlara ulaşmaktır. Yeni bir ihracat sezonuna giriyoruz. Şehrimiz ve ülkemiz ekonomisi için stratejik ürün olan kayısının üretim, hasat ve ihracat sürecinde emeği geçen üyelerimize ve çalışanlarına canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.