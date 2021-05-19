Başkan Özgül: ‘Türkiye gençlerimize emanet’

İyi Parti Elazığ Teşkilatı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, törenle kutlandı.

Programa, İyi Parti Elazığ İl Başkanı Mevlüt Or, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Faruk Kanmaz, Kadın Kolları Başkanı Mesude Toraman Cömert ve Gençlik Kolları Başkanı Burak Özgül ve teşkilat üyeleri katıldı.

Valilik önünde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programda, İyi Parti Elazığ İl Başkanı Mevlüt Or ve İyi Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Burak Özgül Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Törende açıklama yapan İyi Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Burak Özgül, Tüm gençlerin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı” kutlayarak Türkiye gençlere emanet dedi.

“FİLİSTİN’İN YANINDA DAHA GÜÇLÜ DURMAMIZ LAZIM”

Başkan Özgül; “ Katil İsrail’in Filistinli Müslüman kardeşlerimize yaptığı saldırıları kınıyorum. Tüm Müslüman Ülkelerinin Filistinli kardeşlerimizin yanında daha güçlü durması gerekmektedir”.

“ATAM, EMANETİN BİZ GENÇLERE EMANET”

İyi Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Burak Özgül; “Milli Mücadelemizin başlangıcı sayılan 19 Mayıs 1919 tarihi, tek ülkemizin değil tüm Türk uluslarının özgürlük ve bağımsızlığın başlangıcıdır. Bu önemli günü gençlerimize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum. Biz iyi geçler olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlerimize söylediği şu sözünü asla unutmuyoruz, “Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz”. Atam siz görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Görevi gençlerimize bıraktınız, biz gençler olarak söz veriyoruz, Cumhuriyetimizi yükseltecek ve yaşatacağız” dedi.