Başkan Özdoğan’dan yerel esnafa destek çağrısı

Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, Ramazan Ayında hayırseverlerin ramazan kolilerini yerel esnaftan yapmasını isteyerek yerel esnafın ülkemizin bacasız sanayisi olduğunu söyledi.

“YEREL ESNAFA DESTEK OLALIM”

Tüm İslam aleminin Ramazan Ayı kutlayan Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, “Ramazan Ayını bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah, mübarek ay tüm Müslüman coğrafyasına barış getirir. Ramazan Ayı yaklaşması ile vatandaşlarımız gıda ihtiyaçlarını tamamlaya başladı. Vatandaşlarımız, yerel esnafımızdan ihtiyaçlarını alırsa hem esnafımıza hem de ilçemiz ekonomisine katkı sağlamış olacak”

“RAMAZAN KOLİLERİNİ YEREL ESNAFTAN YAPALIM”

Başkan Özdoğan; “Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Hayırseverlerimiz her ramazan ayında olduğu gibi bu ramazan ayında da ramazan kolileri yaptıracaktır. Vatandaşlarımızın hayırlarını Allah kabul etsin. Ben buradan hayırseverlerimize seslenmek istiyorum. Ramazan kolilerini ulusal marketlerde yaptıracaklarına yerel esnafımızdan yaptırsınlar. Yerel esnafımıza destek çıkmakta bir hayırdır bence. Yerel esnafımızın şuanda desteğe ihtiyacı var. Ramazan kolilerini esnaflarımız çok rahatlıkla hazırlayabilir. İşadamlarımız ve hayırsever vatandaşlarımız şu çağrımıza duyarsız kalmayacaktır inşallah” dedi.