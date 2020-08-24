Başkan Özdoğan: ’Ulusal marketler ilçemizi istila etti’

Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, gün geçtikçe ilçelerinde ulusal market sayılarının arttığını ifade ederek “Ulusal market sayılarına dur denilmesi gerek” dedi.

“ULUSAL MAKETLER YEREL ESNAFIMIZI BİTİRİYOR”

Başkan Özdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemizde gün geçtikçe ulusal marketler mantar gibi çoğalıyor. İlçemizde 9 ulusal market 3 tanede ilimizde faaliyet gösteren zincir marketlerin 3 tane şubesi var toplamda 12 tane ulusal ve zincir marketlerin şubesi var. Bu sayıda ilçemiz için çok sayıdadır. Zaten pandemi sürecinde esnafların yok derecede olan işlerini komple bitirme noktasına getirdi. Acilen ulusal marketlere çözüm bulunması gerekmektedir. Her sokakta ulusal marketlerin bir şubesi açılmaya başlandı. Ulusal marketler onlarca esnaf dalımızı etkilemekte ve birçok meslek dalımızı bitirme noktasına getirdi. Ulusal marketlerin ilçe ekonomine hiçbir şekilde katkısı bulunmaktadır. Ulusal marketlere giden para direk olarak ilçemizde çıkmaktadır. Ben büyük sorumlulukta ilçe halkımıza düşmektedir. Kendi canından kanından olan ilçe esnafımızdan alış veriş yapmamız lazım. Halkımız kendi esnafına sahip çıkması lazım. İlçe ekonomisinin dönmesi için yerel esnafımızdan alış veriş yapmamız lazım. Bizler oda olarak halkımızın bilinçlenmesi için birçok çalışma yaptık. İlçemizin birçok yerlerine vatandaşlarımızın bilinçlenmesi için afişler astık. Radyolara kamu spotu hazırladık ve yayınladık. Broşürler hazırladık vatandaşlarımıza dağıttık. Bu konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz yetkilerden destek bekliyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam edecektir” dedi.