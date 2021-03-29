Başkan Özdoğan: “Ramazan ayı öncesi fırıncılarla bir araya geldi”

Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, Ramazan Ayı öncesi fırıncı esnafı ile toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, fırıncı esnafının sorunları konuşulurken yaklaşan Ramazan Ayı öncesi alınacak tedbirlerde konuşuldu.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, “Belli periyotlarda esnaflarımızla odamızda toplantı gerçekleştiriyoruz. Bugünde fırıncı esnaflarımızla toplantı gerçekleştirdik” dedi.

“EKMEK ALIMLARINIZI İFTAR SAATİNE BIRAKMAYALIM”

Esnaflarının pandemi kurallarına titizlikle uyduğunu dile getiren Başkan Özdoğan; “Bugün değerli fırıncı esnaflarımızla bir araya geldik. Kısa süre sonra Ramazan Ayı iştirak edeceğiz. Şimdiden tüm İslam Aleminin Ramazan Ayını tebrik ediyorum. Fırıncı esnaflarımızla hem Ramazan ayı öncesi istişare yapmak ve esnaflarımızın sorunları hakkında bilgi alış verişinde bulunduk. Hijyen ve kurallara titizle uyan fırıncı esnafımız Ramazan ayında daha artarak devam edecekler. İftar saatlerinde fırınlarımızda yoğunluk azalmak için vatandaşlarımız ekmek almak için iftar saatini beklemesini rica ediyorum. Bizim için vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın sağlığı çok önemli. Toplantıya katılan esnaflarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.