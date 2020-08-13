Başkan Özdoğan: ‘Kahveci esnafı mağdur’

Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, Kahvehanelerde tavla, okey ve kağıt gibi oyunların oynanmasına izin verilmemesi nedeniyle kahveci esnafının mağduriyet yaşadığını belirterek, hijyen kurallarına uyulması ve mesafenin korunması kaydıyla oyun oynanmasına izin verilmesini istedi.

“OYUN OYNANMIYORSA İŞLETMELERİMİZİ AÇMANIN ANLAMI YOK”

Başkan Özdoğan: “ Hepimizce bilindiği üzere Dünya’da ülkemizde yaşanan Covid -19 salgını nedeniyle, virüsün halk sağlığı üzerindeki salgını azaltmak maksadıyla hükümetimizce alınan tedbirler doğrultusunda 16 Mart 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine göndermiş olduğu genelgesi ile; kahvehane, kıraathane, kafe, kafeterya, çay bahçesi, internet kafeler vb. işlemelerin faaliyetleri geçici olarak durdurulmuş, normalleşme adımları doğrulusunda 1 Haziran 2020 tarihinde kahvehane, kıraathane, kafe, çay ocakları işletmelerimiz tekrar faaliyetlerine başlamış olup internet kafe ve playstation salonları ise 01.07.2020 tarihinde faaliyetlerine başladı. Normalleşme adımları kapsamında açılan kahvehanelerimize oyun oynatılmadığı için vatandaşlarımız işletmelerimize gelmiyor. Bu nedenle işletmelerini açan esnaflarımız günlük masraflarını dahi çıkaramıyorlar. Esnaflarımız ne kirasını, işçisinin ücretini SGK primlerini ödeyemiyor. Esnaflarımız, şu şekilde devam ederse işletmelerini tamamen kapatacak durumdadır”.

“ESNAFLARIMIZA MADDİ DESTEK VERİLMELİDİR”

Birçok meslek dalı, hijyen kurallarına uyulması ve mesafenin korunması şartıyla işletmelerini açarak mesleğini icra etmeye başladığını söyleyen Başkan Özdoğan; “Ama kahveci esnafı işletmelerini açmasını rağmen tavla, okey ve kağıt gibi oyunların oynanması izin verilmesi esnafı mağdur ediyor. Esnaflarımıza bu kısıtlama geliyorsa o zaman esnafımızın mağduriyeti giderilmeli maddi yardım yapılması gerekmektedir. Devletimizin, esnaflarımızın kapalı olduğu süre bazında SGK primleri alınmaması, kira yardımında bulunması ve diğer giderlerinin karşılanması germemektedir. Bu destekler sağlanmasa esnaflarımız kepenk kapatmak zorunda kalacaklar.” dedi.