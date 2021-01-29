Başkan Özdoğan esnafın sorunlarını dosya olarak sundu

Ak Parti MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Kovancılar Esnaf Odası’nı ziyaret etti.

Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan tarafından karşılanan Elazığ Milletvekili Metin Bulut’a; Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar,İl Başkan Yardımcısı Vedat Gürgöz, ilçe Başkanı, gençlik kolları başkanı ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.

“VEKİLİMİZE ESNAFLARIMIZIN SORUNLARINI İLETTİK”

Ziyarette açıklamalarda bulunan Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, Ak Parti MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut’u ağırladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Başkan Özdoğan; “Bugün ilimiz Milletvekilimiz Metin Bulut odamızı ziyaret etti. Kendilerine İlçe Belediye Başkanımız, İlçe Başkanı, Gençlik Kolları Başkanımızda eşlik etti. Öncelikle bu ziyaret için kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Esnaflarımızın sorunlarını vekilimize anlattım ve sorunları dosya halinde kendilerine sundum. Esnafımız pandemi nedeniyle zor günler geçiriyor. İlimizde yaşanan deprem sonrası devletimiz tarafından esnafımıza kredi verildi. Ancak deprem sonrası başlayan pandemi süreci aylarca sürdü ve sürmeye de devam ediyor. Esnafımızın aldığı kredilerin ödemeleri başladı. Ama esnafımızın pandemi sürecinde iş yapamıyor ve kredileri ödeme gücü yok. Devlerimizden isteğimiz bu kredilerin en az bir yıl ertelenmesidir. Kredilerin ertelenmesi talebimizi ve vekilimize de ilettik. İnşallah talebimiz olumlu karşılanacak. İnşallah bu pandemi süreci en kısa sürede bitecek. Devlerimizde sıkıntı yaşayan esnafımıza daha güçlü destek olacak. Kovancılar ilçemiz Elazığ’ımızın en önemli ilçesi, misafirlerimizle ilçemiz için neler yapacağımızı konuştuk. İnşallah ilçemiz için daha güzel günler gelecek. Ben bir kez daha ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum.

Ak Parti MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut’ta kendilerine kabul eden Başkan Özdağan’a teşekkür ederek her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ayrıca ziyarette bulunan Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, Ak Parti MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut’a plaket taktim etti.