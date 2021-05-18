Başkan Özdağan’a başkanlardan ziyaret

Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan’ı Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar ve Ak Partili Başkanlar ziyaret etti.

Ziyarette Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar, AK Parti Kovancılar İlçe Başkanı Selami Sarıpolat, Gençlik Kolları Başkanı Rıdvan Koç, Kadın Kolları Başkanımız Kader Gökçe yer aldı.

“ZİYARETTE İLÇE ESNAFIN SORUNLARI KONUŞULDU”

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, ziyaret dolayısıyla Belediye Başkanına ve Ak Partili Başkanlara teşekkür etti.

Başkan Özdoğan; “Odamızı Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar, AK Parti Kovancılar İlçe Başkanı Selami Sarıpolat, Gençlik Kolları Başkanı Rıdvan Koç, Kadın Kolları Başkanımız Kader Gökçe ziyaret etti. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Kendileriyle birlikte çok uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Başkanlarımız bizlerin bayramlarını kutladı. Ziyaret bir toplantı halinde geçti. Kendilerine esnaflarımızın yaşadığı sorunlar hakkında bilgiler aktardım. İnşallah daha sonra kapsamlı bir toplantı gerçekleştireceğiz. Ziyaret dolayısıyla kendilerine tekrar teşekkür ediyorum” dedi.