Başkan Özdağan her zaman esnafının yanında

Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdağan, yaptığı çalışmalarla esnafın yanında olmaya devam ediyor.

Göreve geldikten sonra yaptığı çalışmalarla Kovancılar esnafı ve vatandaşlarının takdirini toplayan Başkan Özdağan, yaptığı organizasyonla kurum müdürlerini esnafın işyerlerinde bir araya getirdi.

Kurum müdürleri, Kovancılar Sanayi Sitesindeki esnafların işyerlerini ziyaret ederek esnafların sorunlarını dinledi.

Esnaf ziyaretine; KOSGEB Elazığ Müdürü Şaban Yaşa, Elazığ İŞKUR Müdürü Abdullah Balcı, Elazığ Defterdarı Serdar Esen ve birçok kurum müdürleri katıldı.

“ESNAFLARDAN BAŞKAN ÖZDAĞAN’A TEŞEKKÜR”

Kovancılar esnafı Başkan Özdağan’ın çalışmalarından dolayı teşekkür ederek; “Başkanımızdan Allah razı olsun her zaman bizim yanımızda. Günün 24 saati istediğimiz zaman kendisine ulaşıyoruz. İyi ve kötü günümüzde ilk o bizlere koşuyor. Bugünde ilimizin kurum müdürlerini bizlerle buluşturdu. Sorunlarımızı kurum müdürlerimize kendimiz ilettik. İnşallah kurum müdürleri sürekli olarak esnaflarımızı ziyaret ederler ve sorunlarımızı yerlerinde görürler. Esnaflar olarak Başkanımız Ahmet Özdağan’a teşekkür ediyor ve şükranlarımızı sunuyoruz”.

“BİZİM TEK GAYEMİZ HİZMET”

Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdağan’da, göreve geldikten sonra her daim esnafının yanında olmaya çalıştıklarını ifade ederek “Bizim tek gayemiz hizmet” dedi.

Başkan Özdağan; “Öncelikle bizleri kırmayarak ilçemize gelen ve esnaflarımızı ziyaret eden Kurum Müdürlerime teşekkür etmek istiyorum. Oda olarak, kurum müdürleri ve esnaflarımızı bir araya getirmeye çalıştık. Esnaflarımız sorunlarını direk kurum müdürlerimize ilettiler. Kurum müdürlerimizde ellerindeki imkânlar neticesinde inşallah sorunları çözerler ya da bir üstlerine iletirler. Esnaflarımız ülkemizin bacasız sanayisidir esnafımız hiçbir zaman yalnız bırakılmamalıdır. Bizler göreve geldikten sonra gece gündüz esnafımızın yanında olamaya devam ediyoruz. Allah’ın izniyle de olmaya da devam edeceğiz”

Esnaf ziyareti sonrası Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdağan ve Kurum Müdürleri Kaymakam Mustafa Dilekli’yi ziyaret etti.