Başkan Kurnaz sözünü aldı!

Elazığ Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Turan Kurnaz, Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Elazığ Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Turan Kurnaz, TESK Genel Başkanımız Bendevı Palandoken, Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Tolga Ağar,Zülfü Demirbağ ve bir çok ziyaret gerçekleştirdi.

Elazığ Esnafı Hizmet Binası yapılması konusunda görüşmeler gerçekleştiren Başkan Kurnaz, gerçekleştirdiği ziyaretlerde Esnaf Hizmet Binası’nın sözünü aldı.

“ELAZIĞIMIZA VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTACAĞIZ”

Elazığ Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği sosyal medyasında yapılan paylaşımda Başkan Kurnaz, “Elazığ’ımıza verdiğimiz sözleri tutacağız” ifadelerine yer verildi.

Elazığ Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği sosyal medyasında yapılan paylaşımverildida şu ifadelere yerildi; “

Elazığ Esnafına Hizmet Binası yapılması hususunda,

TESK Genel Başkanımız SN Bendevı Palandoken' e projemizi anlatıp destek sözünü aldık.

Elazığ Milletvekilleri Sn. Metin BULUT, Sn. Sermin BALIK, Sn. Tolga AĞAR ve Sn. Zülfü DEMİRBAG dan destek sözlerini aldık.Hizmet binamızı en kısa sürede yapacağız.

Ayrıca Ticaret Bakanlığı ile görüşmeler yaparak özellikle telefoncu esnafının kredi kartı mağduriyeti, et ve et ürünleri kasap esnafımızın sıkıntılarına değinerek bunların kısa sürede çözüme kavuşturulacağı sözlerini aldık. Bu ziyaretlerimiz de bizlere eşlik eden Oda Başkalarıma Elazığ esnafı adına teşekkür ederim” denildi.