Başkan Kavaklı Amatör Futbol Takımı Başkanları ile buluştu

HÜDA PAR Elazığ İl Başkanı Yasin Kavaklı, Elazığ Amatör Futbol Takımı Başkanları ile kahvaltıda bir araya gelerek, takımların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Sabah saat 10.00`da Elazığ Amatör Futbol Takımları ile kahvaltıda bir araya gelen HÜDA PAR Elazığ İl Başkanı Yasin Kavaklı ve beraberindeki heyet, başkanlarla sohbet etti. Sorun ve sıkıntıları dinledi. Yetkililere iletilmek üzere sorun ve sıkıntıları not aldırdı.

HÜDA PAR Elazığ İl Başkanı Yasin Kavaklı, Elazığ Amatör spor kulüpleri başkanlarına davetlerine icabet ettikleri için teşekkür ederek, başkanlara gençler için yaptıkları çabayı takdir ederek bunu önemli bulduklarını belirterek şunları dile getirdi;

“Bu gençlerimiz yetişirken Elazığ`ın değerleri ile birlikte yetişsin istiyoruz.”



“Çünkü gençlik olabildiğince özünden uzaklaşıyor. Değerlerine yabancı oluyor. Sizlerde bunun farkındasınız. Şu an Elazığ`da bulunan spor kulüplerinin tamamının bir kadrosu var. Bu kadroların tamamı gençlerden oluşuyor. Sizler gençlerle birlikte hareket ediyorsunuz. Bundan dolayı böyle bir toplantı yapmak istedik. Bir kahvaltı programında buluşalım istedik. Aynı şekilde spor kulüplerimizin yaşadığı sorun ve sıkıntılar nelerse, onları öğrenmekte istedik. Bu sorun ve sıkıntılarımızı burda notta alarak, düzelteme imkanımız varsa müdahil olarak iletmeye çalışacağız Allah`ın izniyle. Nesil önemlidir. Türkiye`nin takım olarak katılmamasına rağmen dünya kupası maçlarında Türkiye`nin bir çok kesimi bu maçlarda heyecanlandı. Spor bu kadar önemlidir. Siz kulüp başkanları olarak burada gençleri bir arada tutmanız ve spor yaptırmanız bizim için önemli ve gurur vericidir. Bizler istiyoruz ki gençlerimiz bu gururla birlikte bizim övünç kaynağımız olsunlar. Gençlerimizin güzelleşmesi ve iyileşmesi Elazığ`a çok güzel katkısı olacak. Bu gençler Elazığ`a yabancı olmayacak. Spor kulüpleri içinde, futbol hayatında başarılı gençlerimiz çıkacaktır. Bu gençlerimiz yetişirken Elazığ`ın değerleri ile birlikte yetişsin istiyoruz. Elazığ`ın değerlerini taşısın istiyoruz. Elazığ`ın değerlerini taşıyarak büyük futbol takımlarında oynayacak olan Elazığ`ın gençleri bizim övünç kaynağımız olacaktır.

Başkan Kavaklı, gençlerimiz bilinçli veya bilinçsiz değiştirilmek istendiğini belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Gençlerimiz bu değerleri ile birlikte futbolda yer alırlar ise hem maddi hem manevi olarak Elazığ kazanacaktır.”

“İslami değerlerinden uzaklaştırılmak isteniyor. Ahlaki konuda tahribata uğratılarak sadece ve sadece dünya üzeri şekillenmesini istiyorlar. Ahiret boyutu öteleniyor ve geri planda bırakılıyor. Evet biz futbolumuzu oynayacağız ve en başarılı olmak için gayret göstereceğiz. Ancak değerlerimizden de uzaklaşmamamız gerekiyor. Bu değerlerden uzaklaştıkça hepimizin canının yandığına inanıyorum. Özellikle Ronaldo Filistin üzerine yaptığı bir hareket islam dünyasında bir farklılık oluşturdu, bir sempati oluşturdu. Müslüman olmamasına rağmen böylesi bir tavır içerisinde olması dünya Müslümanları içerisinde bir takdir görüp sempati oluştu. Kasttetiğim budur. Gençlerimiz bu değerleri ile birlikte futbolda yer alırlar ise hem maddi hem manevi olarak Elazığ kazanacaktır. Sizlere teşekkür ediyorum sizlerde böyle gençler yetiştireceksiniz.” dedi.