Başkan Kartakgül Başkan adayı Salih Satıcı ve ekibini ağırladı

Türkiye Vefa Der Genel Başkanı Zülfü Kartakgül, Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı ve yönetimi ağırladı.

Kahvaltılı toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Türkiye Vefa Der Genel Başkanı Zülfü Kartakgül, Salih Satıcı ve ekibe tam destek verirken esnafların, oy kullanırken bir oyun ne kadar önemli olduğunu unutmamaları gerektiğini söyledi.

“BİR OYUN ÖNEMİNİ UNUTMAYALIM”

Başkan Zülfü Kartakgül; “Şehrimizin gelişmesi konusunda hiçbir olaya kayıtsız kalmadığımız gibi yine önümüzdeki oda seçimlerinde inandığımız ve güvendiğimiz adayımıza açık bir şekilde desteklediğimizi duyurmak için bir araya geldik.

Her zaman dile getirmişim şehrimizin yönetim kadrolarının emanet ehli, liyakat ehli olması şehrimizin gelişmesi açısından çok önemlidir.Bizde Sivil Tolum Kurulumuzu kurduğumuz günden itibaren bugüne kadar duruşumuzu net bir şekilde dile getirmişizdir.

15 Ocak Cumartesi günü yapılacak olan Karma Esnaf Odası seçimlerinde, kıymetli hemşerilerime ve odamıza kayıtlı esnaflarımıza seslenmek istiyorum oyunuzu kullanırken hak terazisini önümüze koyalım ve değerlendirmemizi iyi yapalım bir oyun ne kadar önemli olduğunu unutmayalım.

Oy kullanırken deprem ve pandemi sürecinde yaşadığım sürecini unutmayalım. Oda Başkanlarının o süreçteki rollerini iyi değerlendirelim ve oyumuzu ona göre kullanalım”.

“ESNAFIMIZ HATIR OYU KULLANMASIN”

Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı’da 2022 yılının şehrimize, ülkemize ve tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini dileyerek kendilerini ağırlayan ve kendilerine açık destek olan Vefa Der Genel Başkanı Zülfü Kartakgül’e teşekkür etti.

Karma Esnaf Odası adaylık sürecimiz de bir an bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlara çok teşekkür etmek istiyorum. Elazığ esnafımız, 2020 ve 2021 yılında deprem ve pandemiyi yaşadı. Bu süreçlerde esnaflarımız çok büyük ekonomik sıkıntılar yaşadı.

Esnaflarımız ilimizin kıpırdatılamaz taşlarıdır. Şehrin ekonomik döngüsünü sağlayan ve şehrimize değer katanlardır esnaflarımız. Esnaflarımızın geleceğe umutla bakabilmesi için hazırladığımız tüm projeleri nasip olur başkan olursak teker teker hayata geçireceğiz.

15 Ocak Cumartesi günü Bektaşlar Düğün Salonunda yapılacak olan seçime gelecek bütün esnaflarımıza oy kullanırken başkanlığı daha iyi kim yaparsa ona kullansın. Hatır için oy kullanmasınlar. Şehrinizin bugünkü hale gelmesinin nedeni hatırla oy verilmesinden dolayıdır. Bu organizasyonu bizlere düzenleyen Türkiye Vefa Der Genel Başkanı değerli dostumuz Zülfü Kartakgül’e ve katılım sağlayanlara çok teşekkür ediyorum”

“TEMSİLCİLERİMİZ KAMUOYUNUN İSTEĞİ DURUŞU SERGİLEYEMİYOR”

Elazığ Ticaret Sanayi Odası Eski Başkanı Ali Şekerdağ ise Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı ve Yönetimine seçimlerinde başarılar dileyerek Elazığ’ın sorunları halının dibine süpüren anlayıştan vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

Şekerdağ; “Elazığ’da bir birey olarak, STK’ların ve diğer yöneticilerin kamuoyunun istediği duruşu sergileyemediğini görüyoruz. Bunun nedeni de oturduğum koltuğu koruyayım, bana dokunmayan yılan bin yaşasın yapı bizleri bugünlere kadar getirdi. Elazığ’ın sorunları halının dibine süpüren anlayıştan vazgeçilmesi lazım. Elazığ, sorunları birlikte istişare ederek çözüm bulması gerekiyor. İlimizde deprem yaşandı ve daha sonra pandemi süreci yaşanması sonrası kayıtlara göre 80 bin kişi şehrimizi terk etmiş. Buda şehrimiz için çok büyük kayıptır. Bu ekonomik kayıbı nasıl telafi edeceğiz düşüncesini ben, hiç kimseden duymadım. Elazığ kadar sessiz bir şehir ülkemizde yoktur. Değerli kardeşim Salih Satıcı ve ekibi seçime hazır ve çalışmalarına devam ediyor. Bizlerde Salih kardeşime destek veriyoruz. Kendisi başkanlığı çok iyi yapacağı için destek veriyoruz. Salih Satıcı ve ekibine yürüdüğü yolda başarılar diliyorum” dedi.