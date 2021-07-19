Başkan Kangal’dan Bayram Mesajı

Deva partisi Elazığ İl Başkanı Av.Mehmet Kangal Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında tüm İslam Alemin bayramı kutladı.

Başkan Mehmet Kangal; “Bir arada olmanın kıymetinin daha çok anlaşıldığı, sevinçlerin paylaşıldığı, tarihimizle ve kültürümüzle köprü görevi gören bayramlarımıza ulaşmanın saadeti ve huzuruyla; dünyanın salgın hastalıklarla boğuştuğu bu zor günlerde, acının ve çaresizliğin dayatılmaya çalışıldığı İslam coğrafyalarında; gözyaşlarının silindiği, hayalleriyle dünyayı süsleyen çocukların kahkahalarıyla sokakları aydınlattığı; umudu ve yarını olan pak bir gökyüzünün ümidiyle, bu kıymetli günün milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor ; kavganın ve savaşın değil, barışın, mutluluğun ve sağlığın hâkim olduğu bir dünya arzusuyla ; Tüm İslam âleminin Kurban bayramını en içten dileklerimle kutlarım” dedi.