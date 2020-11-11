Başkan İnce’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup

Uzun yıllardır esnaf camiasında olan Elektrikçiler Esnaf Odası Başkanı Ramazan İnce, esnafların sorunları hakkında ve Esnaf Sanatkâr Birliği çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan İnce; “ Deprem sürecinde esnaflar tarafından alınan kredilerin geri ödemelerinin en az bir yıl ertelenmesi gerek, ben kredilerin ertelenmesi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazdım” dedi.

Elektrikçiler Esnaf Odası Başkanı Ramazan İnce; “Esnafımız deprem sonrası 50 bin TL kredi aldı. KOSGEB’den de 100 bin TL alan esnafımızda oldu. Pandemi çıkmasıyla alınan kredilerin fazla faydalı olmadı. Esnafımız eski işlerini yapamadı. Krediler yatırıma dönüşmedi çünkü iş yok. Alınan kredilerin geri ödemleri başladı. Ama esnafımızın kredileri ödeme gücü yok şimdi onun için kredilerin ödemeleri en az bir yıl ertelenmesi lazım. Ben bu konuda Cumhurbaşkanımıza mektup yazdım. Bu konuda hala dönüş olmadı. Tüm odalarımız, STK’larımız ve Ticaret Sanayi Odamız kredilerin ertelenmesini istiyor. Elazığ olarak kredilerin ertelenmesi için büyük bir mücadele veriyoruz. İnşallah yetkilerimiz sesimizi duyar ve krediler ertelenir”.

“SÜREÇTEN TÜM ESNAFLARIMIZ ETKİLENDİ”

Odasına kayıtlı 250’den fazla esnafın olduğunu dile getiren Elektrikçiler Esnaf Odası Başkanı Ramazan İnce; “24 Ocak’ta ilimizde yaşanan depremde tüm esnaflarımız etkilendi. Depremde esnaflarımızdan dükkânları yıkılan oldu. Birçok esnafımızın dükkânları yok oldu. Depremin ardından pandemi süreci yaşandı. Pandemide ülkemizle birlikte tüm dünya etkileniyor. Oda olarak deprem ve pandemi sürecinde elimizden geldiği kadar esnafımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz”dedi.