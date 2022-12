Başkan Havabulut'tan zincir marketlere sert tepki

Elazığ Elektronikçiler, Saatçiler ve Fotoğrafçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Havabulut, Ulusal marketlere sert tepki gösterdi.

Başkan Havabulut;"Ulusal zincir marketlerin zamanında önü alınmadığından ötürü şimdi sesleri yüksek ses ile çıkmaktadır. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Tehdit vari konuşmalar yapan ve kendilerini Türkiye'nin temel taşı ilan eden, kendini bilmez zincir marketlere gereken cevap en kıza zamanda devletimiz tarafından gelecektir. Devletimiz ulusal marketler yasasını çıkararak gerekli önlemi alacaktır.

Türkiye'nin temel taşı küçük esnaflarımızdır, bu kendini bilmezler bu tarz konuşmayı ve cesareti nerden buluyorlar? Sizler bu güce ulaştıysanız vatandaş sayesindedir ve sizleri yerle bir edecek olan da vatandaştır. Ekonomiye hiç katkısı olmadığı gibi şehirlerin her mahallesinde, her sokağında bu marketlerin mantar gibi çoğaldığını görüyoruz. Artık bu marketlerin aynı şekilde bir bir eridiğini hep beraber göreceğiz. Büyük lokma yedikleri gibi büyük laf ettiler sonucuna katlanacaklar...

Bizler Esnaf Oda Başkanları olarak yerel esnafımızın birçok problemin arasında ezildiğini görürken bu zincir marketlerin her geçen gün çoğaldığını gördüğümüz yetmezmiş gibi birde tehditkar sözlerine maruz kalmış olduk. Ülkemizde ekonomik sıkıntıların arttığı bu dönemde kazancın büyük kısmını kendisine çekmeyi başaran bu süper marketler konusunda bir an önce önlem alınmalı ve küçük esnafımızın önü tekrardan açılmalıdır. 3 harfli olarak tabir ettiğimiz bu süper marketler ülkemizde bir tehdit unsuru olmaya yüz tutmuş durumdalar.

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde ki süper marketlerden birinin patronunun yapmış olduğu açıklamayı burdan kınıyor yapılan açıklamayı saygısızlık olarak görüyoruz."