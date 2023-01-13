Başkan Gürkan'dan teşekkür

MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Tekin Gürkan, 23. Olağan Genel Kuruluna katılanlara teşekkür ederek kongrenin hayırlı olmasını temenni etti.

23. Olağan Kongreyi yoğun bir katılımla gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Gürkan mesajında şu ifadelere yer verdi; "23. Olağan Kongremizi tamamladık. Bizlere teveccüh göstererek yeniden başkanlığa seçen kıymetli yönetim kurulu üyelerime şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca kongremize katılarak bizleri onurlandıran başta Elazığ Valimiz Sn. Dr. Ömer Toraman olmak üzere Belediye Başkanı Sn. Şahin Şerifoğulları'na, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcımız Sn. Osman Çalışkan'a, AK Parti İl Başkanı Sn. Şerafettin Yıldırım' a İl Genel Meclisi Başkanı Sn. İbrahim Şerbet'e, Saadet Partisi İl Başkanı Sn. Abdullah Akın'a, Deva Partisi İl Başkanı Mehmet Kangal'a, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ömer Ateş'e, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ'a, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Suat Öztürk'e, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Sn. Gürkan Talo'ya, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Emre Burak Kürüm'e, MÜSİAD Bingöl Şube Başkanı Ali Akbaba'ya, MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş'a, Sivil Toplum kuruluşlarının temsilcilerine, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerine katılımlarından ötürü şükranlarımı sunuyorum."dedi