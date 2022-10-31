Başkan Gürkan’dan MÜSİAD EXPO 2022’ye davet

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Elazığ Başkanı Tekin Gürkan 2-5 Kasım tarihlerinde İstanbul TÜYAP’da düzenlenecek olan MÜSİAD EXPO 2022 Fuarı hakkında açıklamalarda bulundu.

Gürkan; MÜSİAD koordinasyonunda 1993 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen Türkiye ve bölgenin en kapsamlı karma ticaret fuarı olan MÜSİAD EXPO, bu sene 2-5 Kasım'da TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde yapılacak.

Gürkan, dünyanın dört bir yanından sanayici, yatırımcı ve girişimci iş insanının İstanbul'da bir araya geleceğini söyledi.

MÜSİAD EXPO kapsamında düzenlenecek farklı etkinlikler ile fuarın aynı zamanda bir ticari diplomasi zirvesi olacağını da dile getiren Gürkan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da vurguladığı üzere Türkiye, 2023 yılında 500 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedefliyor. MÜSİAD’ın 2-5 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştireceği MÜSİAD EXPO 2022 ise ulusal hedeflerin gerçekleştirilmesi noktasında çok önemli bir konuma sahiptir. Değişen dünyada yeniden şekillenen fuarcılık anlayışı ile dizayn edilen MÜSİAD EXPO 2022 ile kıtaları birleştiren bir ticaret ağı kuracağız. Türkiye’nin yerli ve milli üretim gücünü tüm dünyaya ispat edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Salgının ardından bu yıl üretim, ihracat ve iş birliği stratejileri açısından çok daha katma değerli bir sürece imza atacaklarını bildiren Gürkan, "124 ülkeden ziyaretçi akını bekliyoruz. Avrupa, Asya, Sahra altı Afrika ve Ortaoğu ve Kuzey Afrika yani MENA bölgesinden ciddi bir katılım olacağını öngörüyoruz. Azerbaycan, Rusya, Çin, Katar, Suudi Arabistan, Fas, Endonezya, Nijerya, Pakistan, İran ve Cezayir başta olmak üzere farklı 50 ülkeden alım heyeti ağırlayacağız." diye konuştu.

MÜSİAD EXPO'da 60'tan fazla ülkeden nitelikli alım heyetinin üyelerden gelen talepler doğrultusunda şekillendiğini ve hedef pazarlara yönelik ürün ve hizmet odaklı bir çalışma yürütüldüğünü belirten Başkan Gürkan, "Burada bütün sektörlerin bir araya geleceği, yaklaşık 24 farklı sektörden katılımcı ve ziyaretçileri, bir araya getireceğimiz bir fuar olacak. Bu fuar kapsamında 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

MÜSİAD Elazığ Başkanı Tekin Gürkan, fuar için kapsamlı ve titiz bir çalışma yürütüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ticari diplomasinin kalbi olarak konumlanan MÜSİAD EXPO 2022 çerçevesinde düzenlenecek Uluslararası İş Forumu ve çeşitli etkinliklerle; Türkiye’nin üretim ve ihracat ekseninde sahip olduğu gücü tüm dünyaya duyuracağız. Bu yılki Uluslararası İş Forumu’nda ise ‘Gıda Güvenliği ve Neslin Muhafazası’ başlığına odaklanacağız. MÜSİAD EXPO 2022’de bu yıl, D-8 büyükelçilerinin katılımıyla özel bir etkinlik düzenlenecek. Bu kapsamda mutabakat zaptı, MoU, imza töreni de yapılacak."

Gürkan;2-5 Kasım tarihlerinde İstanbul Tüyap’da düzenlenecek olan MÜSİAD EXPO 2022 Fuarına bütün Elazığ’lı iş insanlarını ve yatırımcılarını bekliyoruz dedi.