Başkan Gürgözler’den kınama 

İYİ Parti İl Başkanı Servet Gürgözeler MESCİDİ AKSAYA yönelik saldırı için açıklamalarda bulundu.

Gürgözeler açıklamasında;Üç semavi dinin kültür başkenti ve insanlık tarihinin en kadim kültür merkezlerinden biri olan Kudüs'e yapılan saldırıyı kınıyoruz.. İslam aleminin en mukaddes emanetlerine ev sahipliği yapan Kudüs’ün

İsrail güvenlik güçlerinin ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırı mübarek Ramazan ayını yaşadığımız şu günlerde kabul edilemez.. "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'nın maneviyatını ve kutsiyetini hiçe sayarak, ibadet eden Filistinli kardeşlerimize yaptığı vahşet Dünya kamuoyunun gözleri önünde yaşanmıştır. Bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İfadelerini kullandı.