Başkan Gürgözeler:“Eğitimde eksikler var”

Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde açıklama yapan İYİ Parti İl Başkanı Servet Gürgözeler, eğitimde eksiklerin bulunduğunu söyledi. eğitim öğretim birliğine vurgu yapan Gürgözeler, andımızın yeniden okutulması gerektiğini söyledi.

Elazığ İYİ Parti İl Teşkilatı, parti binasında bir basın açıklaması düzenleyerek, Andımızın tüm okullarda tekrar okutulması gerektiğini vurguladı ve mevcut Eğitim politikalarını eleştirdi.

Elazığ İYİ Parti İl Başkanı Servet Gürgözeler; Eğitim Öğretim birliğine vurgu yaparak, MEB Müfredatı dışında eğitim veren kurumların tehlike arz ettiğini söyledi. Gürgözeler, “Cumhuriyet’in temel niteliklerinden biri eğitim öğretim birliğidir ve bu konu devletimizin varlığının ilelebet korunmasıyla doğru orantılıdır. Bilinmelidir ki vakıflar cemaat, dernek ve grup dip eğitimi veya değerler eğitimi altına Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı dışında bir takım faaliyetlerde bulunmak ülkemizdeki eğitim öğretim faaliyetini olumsuz etkilemektedir. Zira bu faaliyetlerde bulunan gruplara hangi müfredata hangi programa bağlı kaldıkları da meçhuldür ve bu durum oldukça da tehlikelidir. Türk eğitim sisteminde Atatürk ilke ve devrimleri esas olmalı milli ve manevi hassasiyetler korunup kollanmalı. Laik ve bilimsel eğitim ilkelerine uyumlu politikalar üretilmelidir” dedi.

Gürgözeler; Andımızın tüm okullarda tekrar okutulmaya başlanması gerektiğini vurgulayarak, devletin artan kırtasiye masrafları konusunda ailelere destek olması gerektiğini ifade etti. Gürgözeler, “Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızda milli şuurun ulusal değerlerimize aidiyet duygularımızın güçlenmesi için yargı kararına rağmen yasaklanan andımız tekrar bütün yurt sathında okutulmaya başlanmalıdır. Ailelerin belini büken ağır kırtasiye masraflarının yükü devletimiz tarafından sübvanse edilmeli okul ve dersliklerin yetersizliği mevcudiyetlerinin aşırı kalabalıklığından kaynaklanan sorunlar giderilmelidir” ifadelerini kullandılar.