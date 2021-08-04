Başkan Gür onur kurulunda

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de yer aldığı TÜMSAD Genel Merkezi Onur Kurulunda yer aldı.

Tüm Spor Adamları Derneği (TÜMSAD) Genel Başkanlığı 4. Olağan Genel Kurul toplantısı, geçtiğimiz gün Gaziantep’te gerçekleştirilmişti.

Kongrede, mevcut Genel Başkan Vakıf Demir güven tazeleyerek, yeniden genel başkanlığa seçilmişti.

Genel Başkan Demir’in yönetim kurulu listesinde, TÜMSAD Şube Başkanı Osman Akarsu da yer almıştı.

MUSTAFA GÜR, TÜMSAD GENEL MERKEZİ ONUR KURULU ÜYESİ OLDU

Başkan Akarsu’nun yanı sıra, Tüm Spor Adamları Derneği Genel Merkezi’nde Elazığ’dan bir isim daha yer aldı.

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri (ASKF) Başkanı Mustafa Gür, TÜMSAD Genel Merkezi’nde Onur Kurulu’na seçildi.

Başkan Gür Elazığ’ı, , Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de yer aldığı TÜMSAD’da Onur Kurulu üyesi olarak temsil edecek.