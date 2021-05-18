Başkan Gülyüz’den sitem!

El-Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz “Bağlı olduğumuz oda başkanı sorunlarımızı dile getirmiyor” dedi.

El-Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz, dün açıklanan esnafa destek paketinde emlakçıların olmaması meslektaşlarını derinden üzdüğünü ifade ederek Sorunlarının bağlı olduğu oda başkanı tarafından dile getirilmediğini söyledi.

“EMLAKÇILAR HEP UNUTULUYOR”

Pandemi kısıtlamaları sektörlerini çok olumsuz şekilde etkilediğini ifade eden Başkan Gülyüz; “1 yıla yakındır konut kredi faizlerinin ve mevduat faizlerinin yüksekliği, ilimizde yaşanan deprem, pandemi koşulları ve kısıtlamalar sonucunda sektörümüz büyük sıkıntı içerisine girmiştir”.

“EMLAKÇILARIN UNUTULMASI KABUL EDİLEMEZ”

El-Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz; “Dün açıklanan esnafa destek paketinde sektörümüzün yer almaması kabul edilemez. Şunu belirtmek isterim üye sayısı 500 ün altında olan sektörlerin kendilerine ait odaları yok ama küçük ticaret odası diyebileceğimiz Elazığ Karma Esnaf Odasına kayıtlıyız. Oda Başkanımız neden üyeleri olan sektörlerin haklarını savunmuyor ve neden çıkıp sesimizi duyurmuyor. Ben oda başkanlığına adayım ya da ben yeniden adayım demekle olmaz bu işler olmaz. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz.” Dedi.