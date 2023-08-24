Başkan Gülyüz’den meslektaşlarına öneri!

El Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz, Meslektaşlarına öneride bulunarak; “Benim sektör temsilcisi olarak önerim komisyon bedelinin yarısını ev sahibinden, diğer yarısını ise kiracıdan almak. Çünkü hem ev sahipleri bizden hizmet alıyor, hem de kiracı. Bunu sadece kiracıya mal etmeyelim” dedi.

“HAKSIZLIĞA VESİLE OLMAYALIM”

Başkan Gülyüz; “Malumunuz bizler alıcı ile satıcı ev sahibi ile kiracı arasında hizmet verip aracılık yapan ve evimize bu sektörden ekmek götüren kişileriz. Kendimde halen ilimizde aktif olarak emlakçılık yaptığım için kiracıların yaşadığı, ev sahibinin yaşadığı veya yaşattığı ve bu konuda bizim yaşadıklarımızı çok rahat görebiliyorum.

Ev sahibi mevcut (eski) kiracısına eski piyasa şartlarına göre ev verdiği için evi satma bahanesiyle ve bizleri kullanarak kiracıyı çıkartmak istiyor, bu satış gerçekleşmediği için emeğimiz boşa gidiyor bu tür ticaretlere vesile olmayalım.

Bizler ev sahiplerinden değil de kiracıdan komisyon (hizmet) bedeli alıyoruz. Örneğin bir kira bedelini 10.000 tl düşünelim, bir kira bir depozito ve bir komisyon bedeli yani evi kiralayacak olan kişiye minimum evi tutabilmesi için 30.000 tl lazım. Benim sektör temsilcisi olarak önerim komisyon bedelinin yarısını ev sahibinden, diğer yarısını ise kiracıdan almak. Çünkü hem ev sahipleri bizden hizmet alıyor, hem de kiracı. Bunu sadece kiracıya mal etmeyelim.

Evet kanun mu dersiniz yada Türkiye geneli alışılagelmiş bir kural mı dersiniz, doğrudur ama keşke her şey kanuna göre yapsalar yada yapsak.

Böylelikle ev sahipleri bir evi 10 emlakçıya değil de sadece bir emlakçıya vermek zorunda kalırlar. Ev sahipler bizlere sayısız kural sayıp, en iyi hizmeti istiyorlar.

Devler memuru olsun, çocuksuz olsun, kirayı altın dolar döviz olarak versin, saçı olmasın sakalı olmasın eee peki ya bunun, bu hizmetin karşılığı? Evet, karşılığı yok çünkü kiracıdan alıyoruz.

“ARTIK BİZ, KOMİSYON ÜCRETİNİ YARISINI KİRACIDAN YARISI EV SAHİBİNDEN ALIYORUZ”

El Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz, “Değerli meslektaşlarım kanun da, kural da bazen hatta çoğu zaman kişinin vicdanıdır!Rabbim garibanın, fakir fukaranın yardımcısı olsun. Ev sahiplerinin bir ev ile hem kiracıyı, hem bizi satın almasına, ego yapmalarına müsaade etmeyelim. Tabi ki her ev sahibini kastetmiyorum, demem o ki şahsi düşüncem bugün itibariyle ben kendi firmamda komisyon (hizmet) bedelinin yarısını ev sahibinden yarısını ise kiracıdan alacağım. Sizlere de tavsiyemdir” ifadelerine yer verdi.