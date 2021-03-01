Başkan Gülyüz’den emlakçılara uyarı

El-Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz, emlakçılara uyarılarda bulunarak “Değerli esnaflarımızın emlakçılık yapmaları için mutlaka eksik evraklarını tamamlaması gerek bu konuda dernek olarak esnaflarımıza yardımcı olmaya hazırız” dedi.

“ESNAFLARIMIZA EVRAKLAR KONUSUNDA YARDIMCI OLACAĞIZ”

Başkan Gülyüz; “Bütün gayrimenkul danışmanı meslektaşlarımızı emlakçılık yapabilmeleri için eksik evraklarını ( işyeri açma ruhsatı, oda kaydı, vergi levhası, kurs bitirme yeterlilik ve yetki belgelerini) tamamlamaları konusunda bilgilendirip yardımcı olacağız”

“BELGESİ OLMAYAN EMLAKÇILIK YAPAMAYACAK”

Yetki belgesi olamayan artık emlakçılık yapamayacağını dile getiren ELZEM-DER Başkanı Nuri Gülyüz, “Neden mi? Israrla her konuşmamızda eksik evrak ve yetki belgesi konusuna değiniyorum. Artık yetki belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak. Dernek olarak bizde emlakçı olmayıp ta seyyar emlakçılık yapanlarla gerçek emlak danışmanı meslektaşlarımızı birbirinden ayırt edeceğiz”.

“KORSANLAR DENETLENECEK”

Başkan Gülyüz; “Daha önceden de dediğim gibi bir kişi ya emlakçıdır ya değildir. Bunun ispatı vergi mükellefiyeti ve yetki belgesi ile belli olacaktır. Valiliğimizden, Belediye Başkanımızdan ve Maliye Bakanlığımızdan ise denetimler konusunda ricada bulunup bunların denetlemesini isteyeceğiz. Kimse esnaflarımızın hakkını yemesine müsaade etmeyeceğiz ” dedi.