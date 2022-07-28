Başkan Gülyüz: ‘Esnafımız destek istiyor’

El-Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz, Emlakçılık mesleğinin zor günler geçirdiğini ifade ederek tüm esnaflara olduğu gibi emlakçılara da Devletimiz tarafından destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“MESLEKTAŞLARIMIZIN SORUNLARINI GÜR SESLE DİLE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Emlakçıların giderlerinin artığını ifade eden El-Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz, “El-Aziz Emlakçılar Derneği kurulduktan sonra esnaflarımızın sorunlarını her platformda gür sesle dile getiriyoruz ve getirmeye de devam edeceğiz. Gerçek emlakçı arkadaşlarımızın sorunları çok esnaflarımızın giderleri artmaya devam ediyor. Devletimiz tüm esnaflarımıza olduğu gibi bizim sektörümüze de destek vermesi gerekiyor. Emlakçılık sektörünün basit bir sektör olmadığını ve görünmezlikten gelinecek bir meslek olmadığını ilimiz yetkili birimlerine ve denetim birimlerine defa yeten söyledik ve söylemeye de devam edeceğiz. İlimizde bu sorunumuzu çözemez isek üst birimlerden ricacı olacağız. Giderlerimizin en büyük kalemlerinden biri akaryakıttır. Son günlerde akaryakıt fiyatlarında biraz gerileme olduysa da bu yeterli değildir. Bizlerin dernek olarak petrol ofisi şirketleri ile görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah iyi bir indirim alacağız”

“BAĞ-KUR PRİMLERİ ÇOK YÜKSEK”

Başkan Gülyüz, “Asgari ücrete Temmuz ayında gelen yeni zamla birlikte BAĞ-KUR primleri 2.000 TL’nin üzerinde oldu. Esnafımız bu primleri ödemekte çok zorlanıyor. Asgari ücrete zam gelsin biz kesinlikle karşı değiliz ama esnafımızın geliri artmadı ki primlerde artsın. Devletimizin kesinlikle BAĞ-KUR primlerinde ciddi indirimlere gitmesi gerekiyor”

“SÖZLER LAFTA DEĞİL İCRAATA DÖKÜLMESİ GEREKİYOR”

EL-ZEMDER Başkanı Nuri Gülyüz, “Esnafımıza verilen sözlerin tutulması gerektiğini, her platformda esnafımızın yanında olacağız söylemlerini ilimiz yetkili kurum ve başkanlarına hatırlatmakta da fayda var. Esnafımız sadece sandıktan sandığa, seçimden seçime hatırlanmamalıdır. Esnafımız açıkça hizmet istiyor Bizler bu zorlu piyasada ayakta kalmaya çalışırken korsanı bitirme konusunda söz veren birimlerden sözlerini tutma konusunda adım atmalarını halen bekliyoruz” dedi.