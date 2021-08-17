Başkan Gülyüz; ‘Emlakçıların birlik olma zamanı gelmiştir’

El Aziz Emlakçılar Derneğitarafından emlakçıların sorunları konuşulduğu istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya; Elazığ Tapu Kadastro Bölge Müdürü Mahir Tuncer, Sivil Toplum Kuruluşları İl Müdürü Oğuzhan Ercan, Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği (ELİYGAD) Başkanı Muhammet Baygeldi, El Aziz Emlakçılar Derneği(ELZEM-DER) Nuri Gülyüz ve çok sayıda emlakçı katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren El Aziz Emlakçılar Derneği Nuri Gülyüz, Toplantıya katılanlara teşekkür ederek ELZEM-DER’i emlakçıların sorunlarını dile getirmek için kurduklarını söyledi.

“BİZİM ÖNCE BİRLİKTELİK SAĞLAMAMIZ LAZIM”

Başkan Gülyüz; “El Aziz Emlakçılar Derneği şahısların derneği değildir. Derneğimiz bütün emlakçıların derneğidir. Bizim tek düşüncemiz mesleğimizin sorunlarıdır. Sorunlarımız 3-5 kişiyle çözülemez biz sorunlarımızı ancak birlik beraberlik içinde çözebiliriz. Bizim El Aziz Emlakçılar Derneği olarak sorunlarımızı önce emlakçılara inandırmamız lazım emlakçı kendine inanmasa, emlakçı kendine güvenmese, emlakçı birliktelik kararı almasa, biz birimize sahip çıkmasak. Ben buradan kimseye toplantımıza niye katılmadın, niye sorunlarımızı çözmüyorsun söyleyemem. Biz önce kendi emlakçımıza kendimizi inandırmamız lazım. Bizim şuanda muhatabımız yok, bakkal rahatlıkla şimdi emlakçılık yapabiliyor, tüpçü çok rahat emlakçılık yapabiliyor. Bu bizim ayıbımız değil, bu ELZEM-DER’in ayıbı değildir. Biz gelir vergisi veriyoruz bugün en düşük dükkan vergisi bin TL olmuş, bu gün en düşük internet sayfası gideri aylık 7-8 bin TL’yi buluyor. Meslektaşlarım verilen bir emek var, bir mücadele var. Biz kendimizi düşünmesek kimse bizi düşünmez. Sorunlarımız dile getirilmiyorlar söyleniyor. Ben derneğimizin başkanlığını yürütüyorum diye söylemiyorum elimizi vicdanımıza koyalım, internete girelim 2020 yılının 12 ayından şimdiye kadar bakın Bakkallar Odası Başkanı çıkmış demiş, bakkal esnafının şu sorunu var, bende çıkmışım emlakçılarımızın sorunları var söylemişim, Kuyumcular Odası Başkanı çıkmış kuyumcuların sorunu var demiş ben bir oda başkanı gibi çıkmışım benim esnafımın sorunu var demişim. Tuhafiyeciler Odası Başkanı çıkmış esnafımın sorunu var demiş bu kardeşinizde çıkmış benim esnafımın da sorunu var demiş. Önümüzde bir seçim var, burada herkesin bir oyu var mı var. Oyumuzu kullanırken şimdiye kadar ne yapılmış ona bakarak oy kullanalım. Odaya aday olan arkadaşları dinleyelim emlakçılar için ne düşündüklerini soralım. Biz şimdiye kadar odamız yok dedik herkes buna inandı, bizim her yıl aidat ödediğimiz odamız var. Seçim zamanları da oy kullandığımız bir oda var. Bir günde çıksın desinler emlakçılarda var desinler. Elazığ’da 600’den fazla emlakçı var. Karma Odaya kayıtlı 200-210 emlakçı var. Geri kalan emlakçı neredeler. O gün canlı yayın programında sordular derneğin amacı nedir dediler. Bende amacımız görünmeyen 400 emlakçıyı gün yüzüne çıkarmak dedim. Toplantıya katılan katılamayan esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum”

“STK’LARIN ÇALIŞMALARINA ÇOK ÖNEM VERMEKTEYİZ”

Sivil Toplum Kuruluşları İl Müdürü Oğuzhan Ercan’da STK’ların çalışmalarına çok önem verdiklerini ifade ederek; “2002 yılında dernekler kanununda değişikle dernekler Emniyet Müdürlüğünden devir alınarak Valilik içerisinde il müdürlüklerine dönüştürüldü. Çalışmalar il müdürlükleri üzerinden yürütülmeye başlandı.2013-2014 yılında da sendikalar ve siyasi partilerde Sivil Toplum Kuruluşları İl Müdürlüğüne bağlandı. Dernekler insanlığa faydalı çalışmalar yapmak için kurulmuştur. İçişleri Bakanlığımız STK’ların çalışmalarına önem vermektedir”

“ŞİMDİYE KADAR EMLAKÇILARIN SORUNLARININ KONUŞULDUĞU BÖYLE BÜYÜK TOPLANTI OLMAMIŞTI”

Elazığ Tapu Kadastro Bölge Müdürü Mahir Tuncer ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Kurumumuzun en fazla muhatap olduğu sektörlerin başında emlakçılık sektörü gelmektedir. Şimdiye kadar emlakçılık sektörünün sorunlarının tartışıldığı küçük bazlı toplantılar oldu. Şimdiye kadar böyle büyük bir toplantı olmamıştı. Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü olarak bizlerde sizlerin sorunlarını öğrenmek istiyoruz. Çünkü sürekli olarak muhatap olduğumuz bir sektörsünüz. Biz sizin sorunlarınızın çözülmesini istiyoruz. Biz toplantıda sorunlarınızı not alacağız toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum”.Toplantı, daha sonra esnaflar sorunlarını tek tek dile getirdiler.