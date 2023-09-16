Başkan Güder, Zabıta Teşkilatının haftasını kutladı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünü ve Zabıta Haftasını kutlamak üzere Battalgazi Belediyesi Zabıta Teşkilatıyla bir araya geldi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünü ve Zabıta Haftasını kutlamak üzere Battalgazi Belediyesi Zabıta Teşkilatıyla bir araya geldi.Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Zabıta teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlamak, Eylül ayının ilk haftası kutlanan Zabıta Haftasını tebrik etmek üzere Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelleriyle Hasırcılar Kırkgöz Sahil Parkı’nda bir araya geldi.Zabıta teşkilatının sahada zorlu bir görev yaptığını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Sahada çalışıyorlar, alın teri harcıyorlar. Zorlu bir görevi ifa ettiklerinin farkındalar, farkındayız. İlçemize en güzel hizmetleri zabıta personellerimizle birlikte sunmak için yoğun gayret ve çaba sarf ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bizler büyük bir aileyiz. Canı yürekten haftalarını kutluyoruz. Bu ağır koşullarda çalıştıkları için arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Şehirlerin bir düzeni olmalı. Bu düzenin sağlayan kolluk kuvvetlerinin başında da zabıtalar geliyor. Bugünde zabıta haftası olması münasebetiyle bir araya geldik. Sizleri seviyoruz, bizler için çok değerlisiniz. Olan güzel şeyler hepimize yansıyor, yaşanan kötü durumlar hepimize yansıyor. İlçemiz belli bir nizamda olması çok önemli. Siz tüm şikayetleri alıyorsunuz değerlendirdikten sonra vatandaşa yansımasına izin vermeden müdahale diyorsunuz. Belirlenen nizama uygun olması için sahada çalışıyorsunuz. Biliyoruz ki sizin de mesainiz yok. Her daim görevinizin başındasınız bunun için de sizlere teşekkür ediyorum. Çok güzel hizmetlere imzalar atan Zabıta teşkilatımızın bundan sonrada aynı hassasiyet ve aynı olgunluk ile Malatya’mıza hizmet edeceklerdir. Zabıta Müdürümüz başta olmak üzere tüm zabıtalarımızın haftasını kutluyor, aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.Zabıta çalışanlarından Meral Yılmaz da anlamlı bir program düzenleyerek hem kuruluş yıldönümünü hem de haftalarını kutladığı için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür etti.