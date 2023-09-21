Başkan Güder: “Deprem konutları kısa süre içerisinde teslim edilecek”

Battalgazi ilçesinde Gelinciktepe’de yapılan deprem konutlarında sona gelindi. Kısa süre içinde teslim olacak konutları inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, depremden yara alan insanımızı yeni, güvenli yuvalarına kısa süre içinde kavuşturacağız ifadelerini kullandı.

Battalgazi ilçesinde Gelinciktepe’de yapılan deprem konutlarında sona gelindi. Kısa süre içinde teslim olacak konutları inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, depremden yara alan insanımızı yeni, güvenli yuvalarına kısa süre içinde kavuşturacağız ifadelerini kullandı.Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya’da kalıcı konut çalışmaları hızla devam ederken Battalgazi ilçesindeki son rötuşları yapılan 726 kalıcı konutun teslimi için gün sayılıyor. Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi Gelinciktepe’de yapımları süren 4. etaptaki kalıcı konutların dış cepheleri tamamlandı. Geriye kalan kısımlar da kısa süre içinde bitirilecek olan konutları inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, konutların aralık ayında teslim edileceğini ifade etti.“Sağlam zeminlere sağlam binalar inşa ediliyor”6 Şubat depremlerinin hemen kalıcı konutlar için temel atma çalışmalarına başlandığını kaydeden Başkan Güder, "Depremin üzerinden çok kısa süre geçmesine rağmen dış cephe çalışmalarının tamamlandığını burada görüyoruz. Cumhurbaşkanımız şöyle bir ifade kullanmıştı, bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza konutları teslim edilecek. 4. etaptaki 726 konutta süren çalışmalara baktığımızda şantiye şefimiz konutların Aralık ayında tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilebileceği beyanında bulundu. Çalışmaları da yerinde inceledik, inşallah vatandaşlarımız 12’inci ayda evlerine kavuşmuş olacaklar. Bölgeye inşallah toplamda 5-6 bin konut yapılacak. Devletin dağları taşları nasıl aşarak sağlam zeminleri bularak binalar inşa ettiğini burada görüyoruz. Burada zemin çok sağlam. Yapılan evler de hem az katlı hem de çok sağlam yapılar. 5-6 bin konutun yapılacağı bölge bir alt merkez haline gelmiş oldu. Diğer taraftan Çamurlu ve Eski Malatya’daki çalışmalarımız da sürüyor. Hedefimiz biran önce vatandaşlarımızı konteynerlerden kalıcı konutlarına taşımak" şeklinde konuştu.“Yerinde dönüşümle depremin izlerini sileceğiz”Yerinde dönüşümün önemine de değinen Başkan Güder, “Battalgazi bölgesinde ilk etapta ihalesi yapılan kalıcı konutlar yapılarak hak sahiplerine teslimi planlanırken, daha sonra yerinde dönüşüm konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla da çalışmalar gerçekleştirdik. Amacımız kadim olan şehrin yerinde dönüşümünü sağlamak. Bu çalışmaları Bakanlığımız bizzat kendi yürütüyor. Bakanlık öncülüğünde dönüşümü de kısa süre içinde başlatıp bitireceğiz ve şehrimizi hep beraber inşa edeceğiz. Biz de bu süreçte elimizden gelen desteği vereceğiz. Depremzede vatandaşımızı yeni yuvalarını teslim ederek daha huzurlu ve güvenli evlerine kavuşturacağız" diye konuştu.