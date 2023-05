Başkan Ertan’dan teşekkür 

Büyük Birlik Partisi Elazığ İl Başkanı Ömer Ertan, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri sonrası açıklamalarda bulundu.

Başkan Ertan; “Değerli hemşerilerim, Dava arkadaşlarım, kardeşlerim, kıymetli büyüklerim 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini geride bırakmış bulunmaktayız. Çok kısa bir süre içerisinde ulaşabildiğimiz her kapıya her mahalleye her ilçeye ulaşmanın gayreti içerisinde olduk. Bizler geldiğimiz noktada alnımız açık başımız dik bir şekilde seçim çalışmamızı sonlandırdık. Bizlere ve Cumhur İttifak adayımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’a desteklerini esirgemeyen Elazığ’ımızın değerli halkına vatandaşlarımıza şahsım ve Büyük Birlik Partisi adına Teşekkürlerimi sunuyorum. Büyük Birlik Partisi Elazığ İl Başkanı olarak Aynı Heyecan ve gayretle Elazığ’ımız ve Ülkemiz Bekası için daha güzel yarınlar, daha güçlü kadrolarımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2023 Seçimlerinin Ülkemize ve Milletimize Hayır ve Uğur getirmesini diliyorum” dedi.