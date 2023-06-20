Başkan Ertan’dan özel bankalara kredi çağrısı

BBP Elazığ İl Başkanı Ömer Ertan, "Elazığ’da Bankalar, Merkez Bankası'nın faiz artıracağı öngörüsüyle kredi musluklarını kapatarak bekleme sürecine geçti. Elazığ’da özel bankalar kredi musluklarını ne zaman açacak? Elazığ’da reel sektörün kaybedecek zamanı yok" dedi.

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ömer Ertan, "Elazığ’da bankalar, Merkez Bankası'nın faiz artıracağı öngörüsüyle kredi musluklarını kapatarak bekleme sürecine geçti. Elazığ’da özel bankalar kredi musluklarını ne zaman açacak? Ev, araç ve ticari krediler tamamen durdu. Elazığ’da reel sektörün kaybedecek zamanı yok" dedi.

"ELAZIĞ’DA BANKALAR BEKLEME SÜRECİNDE"

Son dönemde kaynak ihtiyacı için özel bankalara başvuran Elazığ’da ki İş dünyasının olumlu sonuç alamadığını ifade eden Ertan, şöyle devam etti:“Elazığ’da bankalar, Merkez Bankası’nın faiz artıracağı öngörüsüyle kredi musluklarını kapatarak bekleme sürecine geçti. Elazığ’da özel bankalar kredi musluklarını ne zaman açacak? Elazığ’da reel sektörün kaybedecek zamanı yok. Bankacılık sistemi ve reel sektör bir bütündür.

Bu bütünlüğü ve reel sektörün kaynak ihtiyacının Elazığ ekonomisinin performansını etkileyeceği gerçeğini unutmadan, kredileri işler hale getirmek gerektiği kanaatindeyiz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bankalara bir kez daha seslenmek istiyorum, güneş açarken değil yağmur yağarken şemsiyeye ihtiyacımız var.”dedi.