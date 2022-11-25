Başkan Duran’ın mahalle programları sürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanlığı tarafından başlatılan 41 Günde 41 Mahalle programları kapsamında Başkan Coşkun Çağlar Duran Ataşehir Mahallesini ziyaret etti.

CHP Elazığ İl Başkanlığı tarafından başlatılan ‘41 Günde 41 Mahalle’ çalışması tam hız devam ediyor. CHP Elazığ İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran ve beraberindekiler dün de Ataşehir Mahallesi’ne gitti. Başkan Duran, Ataşehir Mahallesindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşların ilgisiyle karşılanan Başkan Duran, en kısa sürede tüm mahalleleri ziyaret edeceğini söyledi.