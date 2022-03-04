  • Anasayfa
  • Güncel
  • Başkan Duran ‘Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz’
Güncel
Giriş Tarihi : 04-03-2022 13:33   Güncelleme : 04-03-2022 13:33

Başkan Duran ‘Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz’

CHP Elazığ İl Başkanı Av. Çoskun Çağlar Duran şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve beraberindeki askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Duran ‘Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz’

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Çoskun Çağlar Duran 4 Mart 2021 tarihinde Bitlis Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve beraberindeki askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Çoskun Çağlar Duran mesajında " 04.03.2021 tarihinde Bitlis Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 8. Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş ve kahraman askerlerimizi şehadetlerinin yıl dönümünde  rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun"dedi.

ETİKETLER: çoşkun çağlar duran chp elazığ il başkanı