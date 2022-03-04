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Başkan Duran ‘Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz’

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Başkan Duran ‘Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz’

CHP Elazığ İl Başkanı Av. Çoskun Çağlar Duran şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve beraberindeki askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.