Başkan Duran mahalle ziyaretlerini değerlendirdi

CHP Elazığ İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran mahalle gezilerini değerlendirerek sorunları yerinde tespit etmenin önemli olduğunu vurguladı.

CHP Elazığ İl Başkanlığı sorunların yerinde tespit edilmesi, vatandaşların talep ve beklentilerinin dinlenerek yerinde çözüm üretilebilmesi amacıyla “41 Günde 41 Mahalle” sloganıyla bir çalışmayı hayata geçirdi. Bu kapsamda CHP Elazığ İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran öncülüğünde il teşkilatından oluşan heyet Elazığ’ın mahallelerini gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Elazığ İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran başlattıkları projeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Deprem sonrası düzensiz bir taşıma olduğunu ve bazı mahallelerin enkaz mahalle olduğunu dile getiren Başkan Duran: “Başlatmış olduğumuz bir gezi kampanyamız vardı Elâzığ’ın mahallelerini gezeceğimizi söylemiştik. Bu proje kapsamında şuana kadar 8 mahallemizi gezdik. Bugün sanayi mahallemize bir sözümüz vardı ancak hava şartları nedeniyle gezimizi ertelemek zorunda aldık. 8 gündür arka arkaya gezilerimize devam ettik. Aslında mahalleleri gezdikçe kampanyamızın yola çıkmamızın sebebi her geçen gün daha çok kendini gösteriyor. Her mahallenin sıkıntısı sorunu farklılık gösteriyor. Her zaman söylediğimiz gibi eksiklikleri, sıkıntıları ve ihtiyaçları yerinde tespit etmek en doğrusuydu. Bizlerde bu kapsamda yola çıktık ve çalışmalarımız devam ediyor. Ancak bazı mahallelerimizdeki sürelerin kısa olması esnaflarımızın sayılarının azalması, mahallelerin boşalmasıyla karşılaştık. Buna en büyük örnek Salıbaba ve Akpınar mahalleleri. Bu mahallelerimizde yapılan yanlış yerleşim depremden sonraki çalışmalar sebebiyle bu mahalleler adeta boşalmış. Sorunları gördük ve yerinde tespit ettik. Şehrin bir yerinden başka bir yere düzensiz bir taşıma olduğunu gördük. Bu durum bizleri bir Elazığlı olarak rahatsız etti. Bu mahallelerin bir enkaz mahalle haline getirilmesi bizleri çok üzdü. Bu konuyla ilgili bundan sonraki süreçte zaten çalışmalarımız devam edecek. Sanayi mahallemizde birde esnaf boyutu var sanayi sitesinin esnafını gezmeye başladık. Onların sorunlarıyla da her gün karşı karşıya geliyoruz. Bu problemlerin aslında çokta önemli problemler olmadığını, sitenin taşınmasıyla alakalı siyasi iradenin inisiyatif aldığında vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak problemler olduğunu gördük. Bu kapsamda mahalle ziyaretlerimiz devam edecek. Süreç içerisinde bu çalışmalarımız bittikten sonra bu konuyla ilgili raporu da kamuoyuyla paylaşacağız.” Dedi.