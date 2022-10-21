Başkan Duran, Hastane Caddesi esnafını ziyaret etti

CHP Elazığ İl Başkanı Avukat Coşkun Çağlar Duran şehir merkezinde esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

CHP Elazığ İl Başkanı Avukat Coşkun Çağlar Duran kent genelinde esnaf ve vatandaş gezilerine devam ediyor.

Başkan Duran ziyaretleri kapsamında bugün Hastane Caddesi’ni ziyaret etti. Hastane Caddesi esnafı gezen Duran, esnaflar ve vatandaşlar ile sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.