Başkan Duran, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Başkan Duran; Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na 20 Eylül’de Elazığ’da gerçekleştirecek program ile ilgili bilgi verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında 20 Eylül Salı günü Elazığ’da gerçekleştireceği grup toplantısının hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

BAŞKAN DURAN, PROGRAMA DAİR BİLGİLER SUNDU

Bu kapsamda Ankara’da bazı temaslarda bulunan CHP Elazığ İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ile bir araya geldikleri programda Başkan Duran; 20 Eylül’de gerçekleştirilecek grup toplantısının hazırlıkları ile ilgili Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na bilgi verdi.