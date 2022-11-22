Başkan Duran doğalgaz mağdurlarının sorunlarını dinledi

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran, Çatalçeşme Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutlarında doğalgaz sorunu yaşayan vatandaşları dinleyerek sorunu gerekli yerlere taşıyacağını söyledi.

CHP Elazığ İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran, Çatalçeşme Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutlarında doğalgaz arızası yaklaşık 1 aydır giderilmediği için soğuk havalarda çaresiz kalan vatandaşları ziyaret ederek sorunları dinledi. İl Başkanı Duran, sorunu gerekli yerlere taşıyacağını ve çözüm için takipçi olacağını vurguladı.

Çatalçeşme Mahallesi’nde yer alan TOKİ konutlarında, havaların soğumasıyla birlikte en temel ihtiyaçlardan biri olan ısınma sorununu karşılayamayan vatandaşlar dertlerini CHP İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran’a anlattı. Kasım ayının başında yanmaya başlayan ancak 3 gün sonra arıza nedeniyle ısınamayıp soğukta kalan vatandaşlar, defalarca Emlak Konut yöneticilerine gitmelerine rağmen sorunun çözüşmediğini aktardı. Site yönetiminin kendilerini sürekli geçiştirdiğini ifade eden vatandaşlar, apartmanda küçük çocukların ve yaşlıların da bulunduğunu belirterek yetkililerden bir an önce sorunun çözümü için devreye girmelerini istedi.

Salıbaba Mahallesi’nde vatandaş buluşmasının ardından hemen sorunun yaşandığı bölgeye geçen İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran, sorunu gerekli yerlere ileteceğini ve çözüm noktasında takipçi olacağını belirtti.