Başkan Duran Aksaray Mahallesi’nde

CHP İl Başkanlığı tarafından başlatılan 41 günde 41 mahalle gezisi Aksaray Mahallesi ile devam etti.

CHP Elazığ İl Teşkilatı’nın 41 Günde 41 Mahalle gezileri devam ediyor. Bu kapsamda il teşkilatı bugün Aksaray Mahallesi’nde vatandaşla bir araya geldi. CHP Elazığ İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran ve beraberindeki heyet Aksaray Mahallesi’nde vatandaş ve esnafların sorun ve taleplerini dinledi.

Daha sonra açıklamalarda bulunan İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran: “Gece saatlerinde Düzce’de bir deprem yaşandı. Birçok il bu depremden etkilenmiş durumda. Tesellimiz herhangi bir can kaybımızın olmamasıdır. Allah ülkemizi tüm afetlerden korusun. Bugün Aksaray Mahallemizi ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın tüm taleplerini yerinde dinliyor ve gerekli notlarımızı alıyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde iktidara geldiğimizde Elazığ’da tüm hemşehrilerimizin, tüm mahallelerimizin eşit hizmet aldığı bir döneme hep birlikte kavuşmuş olacağız” şeklinde konuştu.