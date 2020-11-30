Güncel
Giriş Tarihi : 30-11-2020 22:30   Güncelleme : 30-11-2020 22:30

Başkan Dumandağ kaza yaptı  

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, aracıyla yaptığı trafik kazasında hafif yaralandı.  

Başkan Dumandağ kaza yaptı  

Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolu’nun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 EY 197 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çaptı.     Kazada,   Dumandağ hafif yaralandı.  Kazayı  gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Dumandağ, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

ETİKETLER: mehmet ali dumandağ mehmet ali dumandağ kaza