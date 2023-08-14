Başkan Çınar ve Milletvekili Nazırlı’dan ASKON Genel Merkezine Çıkarma!

ASKON ELAZIĞ Şube başkanı Abdullah Çınar, Ak Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Askon Genel Başkanı Orhan Aydın, Askon Elazığ Genel Sekreteri Ertuğrul Baysak ve beraberindeki heyetle birlikte Askon genel merkezinde iş dünyası temsilcileri ile ‘Elazığ’da Yatırım Ortamı’ konulu bir görüşme gerçekleştirdi.

Yatırımcı adaylarının Elazığ’da yatırım yapmaları amacıyla Elazığ Yatırım Ortamı başlıklı bir sunum gerçekleştiren Çınar, Özellikle Enerji ve Tekstil Sektörlerinde ciddi talep aldıklarını ve yakın zamanda bir yatırımcı heyeti oluşturularak Elazığ’a ziyaret gerçekleştirileceğinin müjdesini duyurdu.

Abdullah Çınar yaptığı açıklamada; ‘’Askon Elazığ Şubesi olarak, Ak Parti Elazığ Milletvekilimiz Sayın Mahmut Rıdvan Nazırlı ve Genel Başkanımız Sayın Orhan Aydın ile birlikte, Genel Merkezimizde, iş dünyasından belirli çevrelerce gerçekleştirdiğimiz toplantıda Elazığ ekonomisi ve yatırım iklimi hakkında bilgi verdik, Elazığ'ın Türkiye’de yatırım yapılabilecek en uygun şehirlerden birisi olduğuna dikkat çektik ve işadamlarının bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini vurguladık.’’ Dedi.

Elazığ’da öne çıkan sektörler ve şehrimizin sanayi altyapısı ile ilgili rapor ve sunumlar gerçekleştirdiklerini belirten Çınar; ‘’ Yatırımcı adaylarımıza;

• Yeni teşvik sistemiyle Organize Sanayi Bölgelerinde en fazla desteğin sağlandığı 6. Bölgede bulunması sayesinde teşvik belgeli yatırımlarda aylık işçi başına maliyet avantajı ve diğer avantajlı destekler,

• Gelişmiş Sanayi Altyapısı (Demiryolu ile bütünleşik OSB, Teknokent, Hayvan Ürünleri OSB),

• Gelişmiş Ulaşım Ağı (Karayolu, demiryolu ve havayolunda bölgesel merkez),

• 2. Organize Sanayi Bölgesinin kuruluyor olması,

• Ortadoğu ve Kafkas Pazarlarına yakın konumu,

• Krom ve benzeri zengin maden kaynakları,

• Sulanabilir verimli tarım alanları,

• Keban ve Karakaya Barajları ile Hazar Gölü gibi zengin su potansiyellerinin varlığı,

• Zengin kültürel ve tarihi değerleri ile turizm potansiyeli,

• Güneş Enerjisi ve Biyogaz gibi yenilenebilir enerji potansiyeli.

Gibi Elazığ’a yatırımı cazip kılan nedenleri detaylıca anlattık ve Allah’a şükürler olsun ilk meyvesini de almış olduk. Toplantımıza iştirak eden yatırımcı adaylarından bir heyetin yakın bir zamanda özellikle tekstil ve enerji sektörü için ilimizi ziyaret ederek, Organize Sanayi Bölgemiz, Tekstil kentimiz, Teknova OSB, İşgem ve şehrimizin diğer sanayi altyapılarını ve kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek yatırım konusunda incelemelerde bulunacaklarının sözünü aldık. Başta Akparti Elazığ Milletvekilimiz Sayın Mahmut Rıdvan Nazırlı ve Genel Başkanımız Sayın Orhan Aydın olmak üzere tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Elazığ’ın yatırım iklimini yurt içinde ve yurt dışında duyurmaya ve yatırımcı davetlerimize devam edeceğiz. Elazığ’ımıza hayırlı olsun ‘’ dedi.