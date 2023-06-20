Başkan Çınar: ‘Her iki taraf adına memnuniyetle karşılıyoruz’

ASKON Elazığ Şube Başkanı Abdullah Çınar, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarını tamlamayarak asgari ücreti belirlemesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Başkan Abdullah Çınar; “Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, hem işverenlerimiz hem de emekçi çalışanlarımızın menfaatini gözeterek belirlediği yeni asgari ücret zam açıklamasını Elazığ iş dünyası temsilcileri olarak her iki taraf adına memnuniyetle karşılıyoruz.

Asgari ücreti, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ortamın şartlarıyla değerlendirmemiz gerekiyor. Küresel ölçekte yaşanan ekonomik olumsuzluklar ve bunların ülkemize sirayet eden etkileri sonucu oluşan enflasyon dinamikleriyle değerlendirdiğimizde, bundan en çok zarar gören kesimin asgari ücretli çalışanlarımız olduğunu görüyoruz.

Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan tarafından açıklanan, yeni asgari ücretin, asgari ücretle çalışan emekçilerimizin ekonomik açıdan rahatlaması adına, bu artış oranını son derece doğru ve önemli bir karar olarak değerlendiriyorum.

Gelinen aşamada hem çalışan refahının arttığını, hem de işverenlerimizin bu maliyet artışından olumsuz etkilenmeyeceğini görmek bizleri memnun etmiştir.

Yeni asgari ücret, iş dünyamızın tüm paydaşlarına hayırlı olsun. Çalışanımızın hak ettiği ücretleri alması, üretimi, gelişimi, büyümeyi teşvik edecek bir katalizör etkisi oluşturacaktır.

Bütün bu hususlar dikkate alınarak açıklanan asgari ücretin, ülkemiz ve ilimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.